Bất động sản

Quỳnh Phụ sắp đấu 28 lô đất, khởi điểm hơn 5 triệu đồng/m2

Xã Quỳnh Phụ (Hưng Yên) chuẩn bị đưa 28 lô đất ở ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất có giá 5,5 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 19/8, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 2 (Sở Tư pháp TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 28 lô đất ở tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất có diện tích 96 - 226 m2/thửa, giá khởi điểm từ 5,5 - 8,8 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá từ 8h ngày 15/8 đến 11h ngày 27/8 tại trụ sở UBND xã Quỳnh Mỹ (cũ), địa chỉ thôn Châu Tiến, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên và tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 2, địa chỉ số 7/109 phố Phạm Ngũ Lão, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng (trong giờ hành chính ngày làm việc).

du-lich-quynh-phu-thai-binh-co-gi-hap-dan-kham-pha-ngay-202306060102156383.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 15/8 tới 16h ngày 27/8 tại trụ sở UBND xã Quỳnh Mỹ cũ, địa chỉ thôn Châu Tiến, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên (trong giờ hành chính ngày làm việc).

Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá từ 8h ngày 27/8 tới 16h ngày 27/8 tại trụ sở UBND xã Quỳnh Mỹ (cũ).

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm từ 8h ngày 15/8 đến 16h ngày 27/8.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp cho từng lô đất, theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá được tổ chức vào hồi 8h ngày 31/8, tại nhà văn hóa UBND xã Quỳnh Mỹ (cũ), tỉnh Hưng Yên.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
