6 loại hoa treo dễ trồng, làm đẹp ban công dịp Tết

Bất động sản

Hoa treo là lựa chọn được ưa chuộng "làm mới" ban công dịp Tết nhờ ưu điểm tiết kiệm diện tích, đồng thời mang vẻ đẹp mềm mại, rực rỡ.

Dạ yến thảo là “ngôi sao” trong các loại hoa treo ban công nhờ màu sắc phong phú như tím, hồng, đỏ, trắng, vàng… Hoa nở thành chùm, rủ mềm mại, tạo cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống. Ảnh: Internet
Loài hoa này dễ trồng, ưa nắng nhẹ, chỉ cần tưới nước đều đặn và bón phân định kỳ là có thể nở hoa liên tục suốt mùa xuân. Ảnh: Banhatgiong
Mai địa thảo có dáng rủ duyên dáng, hoa nhỏ xinh nhưng nở dày và lâu tàn. Với nhiều màu sắc như đỏ, hồng, trắng, tím, loài hoa này thường được xem là mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc. Ảnh: Báo tin tức
Mai địa thảo thích hợp trồng trong chậu treo, đặt ở ban công thoáng gió, có ánh sáng gián tiếp. Ảnh: Vuonhoadep
Phong lữ thảo rủ mang vẻ đẹp tinh tế, hoa không quá to nhưng rất đều và bền. Màu sắc chủ đạo là hồng, đỏ, cam, trắng, tạo cảm giác ấm áp cho không gian Tết. Ảnh: Vuahatgiong
Cây phong lữ thảo chịu hạn khá tốt, ít sâu bệnh, thích hợp với những người bận rộn hoặc mới bắt đầu trồng hoa. Ảnh: Camnangcaytrong
Lan hoàng dương (còn gọi là hoa chuông vàng) nổi bật với sắc vàng tươi, tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng trong năm mới. Ảnh: VNfarm
Hoa nở thành chuỗi dài rủ xuống rất đẹp, đặc biệt khi treo thành hàng ở ban công. Cây ưa nắng, sinh trưởng mạnh, chỉ cần đảm bảo đất thoát nước tốt và tưới nước đều. Ảnh: Quocphongthudo
Hoa thanh tú màu xanh nhạt, tạo cảm giác dịu và mát. Loại hoa này phù hợp ban công có nắng, trồng số lượng lớn. Ảnh: Internet
Triệu chuông thân mềm, hoa nhỏ dạng chuông, mọc dày và phân nhánh tốt. Loại này thường trồng ở lan can hoặc giàn sắt để hoa rủ đều, che bớt khuyết điểm ban công. Ảnh: Saigonhoa
Triệu chuông ưa nắng nhẹ, nên tưới hàng ngày với lượng vừa đủ, tránh để đất sũng nước. Ảnh: Giongcaytrong
Hoàng Minh (tổng hợp)
