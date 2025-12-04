Phú Thọ chi 'khủng' thu hút bác sĩ giỏi về làm việc

Phú Thọ ban hành chính sách ưu đãi lớn nhằm thu hút và đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2026–2030, với mức hỗ trợ cao cho bác sĩ, chuyên gia và người đi đào tạo.

HĐND tỉnh Phú Thọ mới đây ban hành Nghị quyết 65/2025/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phấn đấu trở thành bệnh viện vùng. Ảnh: BVCC

Nghị quyết áp dụng cho công chức, viên chức, người lao động tại Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc, vị trí công chức theo dõi lĩnh vực y tế tại xã, phường, trạm y tế và giảng viên giảng dạy khối ngành sức khỏe thuộc các trường đại học, cao đẳng do tỉnh quản lý.

Chính sách tập trung vào hai nhóm đối tượng: ưu đãi sau tuyển dụng và ưu đãi trong đào tạo. Người thuộc nhiều nhóm sẽ được hưởng mức cao nhất và phải thực hiện cam kết thời gian công tác theo quy định.

Với nhóm ưu đãi sau tuyển dụng, các Giáo sư, Phó Giáo sư được hỗ trợ một lần số tiền 1 tỷ đồng. Tiến sĩ được hỗ trợ một lần số tiền 500 triệu đồng.

Bác sĩ Chuyên khoa cấp II và Bác sĩ nội trú được hỗ trợ một lần 300 triệu đồng; Thạc sĩ, bác sĩ Chuyên khoa cấp I được hỗ trợ một lần số tiền 200 triệu đồng. Bác sĩ y khoa thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này: Được hỗ trợ một lần số tiền 100 triệu đồng.

Bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng được hỗ trợ một lần số tiền từ 50 đến 100 triệu đồng.

Với chính sách ưu đãi trong đào tạo, người được cử đi học phải cam kết làm việc tối thiểu 10 năm tại các đơn vị công lập sau khi tốt nghiệp. Mức hỗ trợ đào tạo trong nước gồm: tiến sĩ 10 triệu đồng/tháng trong 4 năm (tối đa 400 triệu đồng), chuyên khoa II và bác sĩ nội trú 5 triệu đồng/tháng trong 2 năm (tối đa 100 triệu đồng). Với đào tạo nước ngoài, mức hỗ trợ cao hơn, trong đó tiến sĩ được hỗ trợ tối đa 2.000 triệu đồng, thạc sĩ tối đa 600 triệu đồng.

Người hưởng ưu đãi nếu không hoàn thành chương trình đào tạo, vi phạm cam kết hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định sẽ phải bồi hoàn toàn bộ hoặc một phần khoản đã nhận. Những trường hợp đang hưởng chính sách từ các nghị quyết trước đây được tiếp tục thực hiện đến hết khóa đào tạo.

Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026. Đồng thời, các nghị quyết trước đó về chính sách thu hút và đào tạo nhân lực y tế sẽ hết hiệu lực từ thời điểm này. UBND tỉnh chịu trách nhiệm triển khai và bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hàng năm.