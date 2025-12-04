Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ chi 'khủng' thu hút bác sĩ giỏi về làm việc

Phú Thọ ban hành chính sách ưu đãi lớn nhằm thu hút và đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2026–2030, với mức hỗ trợ cao cho bác sĩ, chuyên gia và người đi đào tạo.

Nguyễn Hinh

HĐND tỉnh Phú Thọ mới đây ban hành Nghị quyết 65/2025/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

phu-tho-chi-khung-thu-hut-bac-si-gioi-ve-lam-viec.jpg
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phấn đấu trở thành bệnh viện vùng. Ảnh: BVCC

Nghị quyết áp dụng cho công chức, viên chức, người lao động tại Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc, vị trí công chức theo dõi lĩnh vực y tế tại xã, phường, trạm y tế và giảng viên giảng dạy khối ngành sức khỏe thuộc các trường đại học, cao đẳng do tỉnh quản lý.

Chính sách tập trung vào hai nhóm đối tượng: ưu đãi sau tuyển dụng và ưu đãi trong đào tạo. Người thuộc nhiều nhóm sẽ được hưởng mức cao nhất và phải thực hiện cam kết thời gian công tác theo quy định.

Với nhóm ưu đãi sau tuyển dụng, các Giáo sư, Phó Giáo sư được hỗ trợ một lần số tiền 1 tỷ đồng. Tiến sĩ được hỗ trợ một lần số tiền 500 triệu đồng.

Bác sĩ Chuyên khoa cấp II và Bác sĩ nội trú được hỗ trợ một lần 300 triệu đồng; Thạc sĩ, bác sĩ Chuyên khoa cấp I được hỗ trợ một lần số tiền 200 triệu đồng. Bác sĩ y khoa thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này: Được hỗ trợ một lần số tiền 100 triệu đồng.

Bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng được hỗ trợ một lần số tiền từ 50 đến 100 triệu đồng.

Với chính sách ưu đãi trong đào tạo, người được cử đi học phải cam kết làm việc tối thiểu 10 năm tại các đơn vị công lập sau khi tốt nghiệp. Mức hỗ trợ đào tạo trong nước gồm: tiến sĩ 10 triệu đồng/tháng trong 4 năm (tối đa 400 triệu đồng), chuyên khoa II và bác sĩ nội trú 5 triệu đồng/tháng trong 2 năm (tối đa 100 triệu đồng). Với đào tạo nước ngoài, mức hỗ trợ cao hơn, trong đó tiến sĩ được hỗ trợ tối đa 2.000 triệu đồng, thạc sĩ tối đa 600 triệu đồng.

Người hưởng ưu đãi nếu không hoàn thành chương trình đào tạo, vi phạm cam kết hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định sẽ phải bồi hoàn toàn bộ hoặc một phần khoản đã nhận. Những trường hợp đang hưởng chính sách từ các nghị quyết trước đây được tiếp tục thực hiện đến hết khóa đào tạo.

Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026. Đồng thời, các nghị quyết trước đó về chính sách thu hút và đào tạo nhân lực y tế sẽ hết hiệu lực từ thời điểm này. UBND tỉnh chịu trách nhiệm triển khai và bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hàng năm.

Đề xuất sinh viên khối ngành y dược miễn học phí

Sáng 24/12, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2025, Bộ Y tế đã gửi tới Chính phủ, các bộ ngành đề xuất sinh viên khối ngành y dược miễn học phí.

Theo Bộ Y tế để thu hút người học vào học nhóm ngành sức khoẻ với chính sách hỗ trợ tương đương với ngành Sư phạm. Bộ này kiến nghị sinh viên y, dược được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo nơi theo học.

Đây không phải là lần đầu Bộ Y tế có đề xuất chủ trương này. Trước đó, tại Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2025 ban hành hồi tháng 7, Bộ Y tế từng đề xuất nghiên cứu chính sách đãi ngộ, thu hút như hỗ trợ học phí cho sinh viên y dược như sinh viên sư phạm.

De xuat sinh vien khoi nganh y duoc mien hoc phi
 Ảnh minh hoạ (ĐCSVN)

Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước có 214 cơ sở đào tạo nhân lực y tế, trong đó có 66 cơ sở giáo dục đại học, 139 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 9 viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ. Bộ Y tế quản lý 22 trường và viện. Số bác sĩ tốt nghiệp năm 2023 là 11.297; số dược sĩ tốt nghiệp là 8.470 và số điều dưỡng tốt nghiệp là 18.178.

Trong năm học 2024 - 2025, không tính ngành thuộc chương trình đào tạo liên kết, y khoa là ngành có học phí cao nhất tại các trường, dao động từ 45 đến 55 triệu đồng/năm. Riêng Trường Đại học Dược Hà Nội có chương trình liên kết đào tạo với ĐH Sydney, Australia có học phí ngành Dược học lên tới 150 triệu đồng khi học tại Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, quy mô nhân lực y tế của Việt Nam tăng không đáng kể trong 10 năm qua (chỉ 2,33%). Tổng nhân lực ngành y hiện là hơn 431.700 người, thấp hơn nhiều so với dự kiến hơn 632.500 người (theo quy hoạch tới năm 2020).

Nhân lực y tế tập trung chủ yếu ở tuyến tỉnh, huyện (hơn 86%), trong khi ở tuyến trung ương chỉ chiếm 8,33%. Tỷ lệ bác sĩ ở trung ương chiếm gần 10% và điều dưỡng là 8,45%.

"Thiếu về số lượng và chất lượng, đồng thời mất cân đối về nhân lực y tế cả về phân bố và cơ cấu cán bộ chuyên môn", Bộ Y tế nhìn nhận thẳng thắn về thực trạng này. Tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh viện công lập có cơ cấu nhân lực chuyên môn lâm sàng chưa đáp ứng được với yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân và có nguy cơ không đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn bệnh nhân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đà Nẵng miễn 100% học phí từ mầm non đến lớp 12:

 
