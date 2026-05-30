Phạt Hộ kinh doanh ở TPHCM do hoạt động vì khám chữa bệnh vượt chuyên môn

Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Duyên bị tước giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề có thời hạn do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quy định.

Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Duyên (313 Đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM (nay là phường An Lạc, TPHCM).

Sở Y tế TPHCM công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Duyên.

Lý do xử phạt do cơ sở này cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Với các sai phạm này, Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Duyên bị xử phạt 43 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 04645/SYT-GPHĐ do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 03/7/2015 trong thời hạn 2 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở số 001230/HCM-CCHN do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 19/7/2012 trong thời hạn 1 tháng.

Cùng bị xử phạt đợt này còn có Công ty TNHH Nha khoa Nụ Cười Mới SG (247 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM (nay là phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) bị xử phạt 8 triệu đồng theo Quyết định số 2573/QĐ-XPHC ngày 29/5/2026, do người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Công ty TNHH Thẩm mỹ ARION (796 Trần Hưng Đạo, phường An Đông, TPHCM) cũng bị xử phạt 12 triệu đồng. Do người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cùng địa chỉ này, ông Lương Võ Phương Thông và ông Ông Trần Quốc Cường cùng bị xử phạt 2 triệu đồng do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.