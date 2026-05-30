Bạn đọc - Phản biện

Phạt Hộ kinh doanh ở TPHCM do hoạt động vì khám chữa bệnh vượt chuyên môn

Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Duyên bị tước giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề có thời hạn do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quy định.

Bình Nguyên

Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Duyên (313 Đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM (nay là phường An Lạc, TPHCM).

Sở Y tế TPHCM công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Duyên. Ảnh chụp màn hình

Lý do xử phạt do cơ sở này cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Với các sai phạm này, Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Duyên bị xử phạt 43 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 04645/SYT-GPHĐ do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 03/7/2015 trong thời hạn 2 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở số 001230/HCM-CCHN do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 19/7/2012 trong thời hạn 1 tháng.

Cùng bị xử phạt đợt này còn có Công ty TNHH Nha khoa Nụ Cười Mới SG (247 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM (nay là phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) bị xử phạt 8 triệu đồng theo Quyết định số 2573/QĐ-XPHC ngày 29/5/2026, do người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế. Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Thẩm mỹ ARION (796 Trần Hưng Đạo, phường An Đông, TPHCM) cũng bị xử phạt 12 triệu đồng. Do người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cùng địa chỉ này, ông Lương Võ Phương Thông và ông Ông Trần Quốc Cường cùng bị xử phạt 2 triệu đồng do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Bạn đọc - Phản biện

Loạt sai phạm nghiêm trọng, cơ sở thẩm mỹ Bee Hin đối mặt với án phạt ra sao?

Cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép hoạt động, quảng cáo trái phép, vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại đều có thể bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Bất chấp các đợt thanh kiểm tra quyết liệt và hàng loạt quyết định xử phạt từ cơ quan chức năng, các cơ sở thẩm mỹ chui không những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu “nhờn luật” với những thủ đoạn tinh vi, biến tướng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe khách hàng.

Minh chứng rõ nhất là vụ việc vừa bị cơ quan chức năng phát hiện tại cơ sở thẩm mỹ Bee Hin (xã Phú Giáo, TP.HCM). Qua kiểm tra, cơ sở này không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; nhân sự không có chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn quảng cáo, thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn. Đáng chú ý, toàn bộ lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh tại đây đều "thả nổi", không được quản lý theo đúng quy định, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý chất thải y tế nguy hại. Trước những sai phạm nghiêm trọng có hệ thống này, dư luận đặt câu hỏi: Cơ sở thẩm mỹ Bee Hin sẽ phải đối mặt với những chế tài pháp lý nào? Để làm rõ khung hình phạt cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng — Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

Hàng loạt cơ sở y tế tại TP HCM bị xử phạt nặng vì hoạt động không phép

Loạt cơ sở khám chữa bệnh không phép, sử dụng nhân viên chưa đăng ký hành nghề bị xử phạt nặng và đình chỉ hoạt động.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai các quyết định xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP bị phạt số tiền 132 triệu đồng

Công ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt nặng

Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt nặng và đình chỉ hoạt động 18 tháng do khám chữa bệnh khi đang bị đình chỉ.

Bất chấp lệnh đình chỉ hoạt động do sai phạm trước đó, Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong thời gian bị đình chỉ, kéo theo hàng loạt cá nhân không có chứng chỉ hành nghề tham gia khám chữa bệnh cho người dân.

Với hành vi vi phạm của Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này cùng 2 cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế số 2083/QĐ-XPHC ngày 04/5/2026, 2084/QĐ-XPHC ngày 04/5/2026, 2085/QĐ-XPHC ngày 05/5/2026.

