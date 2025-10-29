Hà Nội

Chính trị

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: 'Tập trung cao cho việc hoàn thiện thể chế chính sách'

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, một nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là tập trung cao cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách.

Thiên Tuấn

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 29/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin tới đại biểu Quốc hội về sắp xếp, hoạt động chính quyền 2 cấp và cải cánh tiền lương.

202510291508122165-z7167596999893-ac9c727c833b306fb74a79cf80dd48c0.jpg

Theo Phó Thủ tướng, cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy đã thay đổi căn bản, triệt để và toàn diện về thể chế, quản trị địa phương, tư duy tổ chức bộ máy cũng như phương thức điều hành của chính quyền các cấp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi người trước hết cũng phải tự làm cuộc cách mạng cho bản thân mình về tư tưởng, tâm lý, tư duy, nhận thức, lề lối, phương pháp làm việc. 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nên việc khó khăn và vướng mắc ban đầu cũng là điều dễ chia sẻ.

“Chúng ta không thể nóng vội, không cầu toàn, nhưng cũng không thể đi chậm, mà bắt buộc phải đáp ứng mục tiêu, yêu cầu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là không chậm trễ, không để mất thời cơ, nhưng cũng không thể cầu toàn.

Đánh giá đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, Phó Thủ tướng cho rằng việc thay đổi nhận thức phương thức làm việc cần phải có thời gian. Vì vậy, một nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là tập trung cao cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách. Cùng với đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp xã.

“Trước mắt, các địa phương phải hết sức chủ động rà soát, đánh giá, cơ cấu và xem xét để đảm bảo đội ngũ vận hành của chính quyền cấp xã. Đối với các vị trí quan trọng như tài chính, địa chính, môi trường, công nghệ thông tin… có thể tuyển dụng hoặc điều động cán bộ công chức từ cấp tỉnh về”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương sẽ chủ trì đánh giá lại Nghị quyết 27, sau đó báo cáo Trung ương vào đầu năm 2026 để xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Việc này cần thực hiện trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp, nằm trong tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước, tổng thể tăng trưởng kinh tế cũng như khả năng chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tiền lương cải cách ngay thì chưa thể mà cần được tính toán rất kỹ lưỡng, thận trọng, chuẩn bị việc này thật căn cơ.

“Thực hiện cải cách chính sách tiền lương phải theo lộ trình hợp lý và phù hợp với khả năng chi trả của Ngân sách Nhà nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

