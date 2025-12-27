Công điện của Chính phủ về vụ cháy nhà 4 người chết tại Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ký thay Thủ tướng Phạm Minh Chính công điện số 244 về vụ cháy tại số nhà 56 thôn Đoàn kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vụ cháy xảy ra lúc 2 giờ 45 phút rạng sáng 27/12, tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, nước trên mặt tiền Quốc lộ 14.

Công điện nêu rõ: Khoảng 02h55 ngày 27/12/2025, xảy ra vụ cháy tại số nhà 56 thôn Đoàn kết, đường Quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk làm chết 04 người, bị thương 01 trẻ sơ sinh trong cùng một gia đình. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn và cứu chữa người bị thương trong vụ cháy; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

3. Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao. Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sắp tới.