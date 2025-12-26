Hà Nội

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình 'Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025'

Lấy cảm hứng từ tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" tái hiện một cách sinh động quan niệm “thịnh vượng” theo nghĩa toàn diện.

Theo Văn Hiếu/VOV

Tối 25/12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" với chủ đề Việt Nam thịnh vượng - Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Tới dự có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương.

Lấy cảm hứng từ tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, chương trình tái hiện một cách sinh động quan niệm “thịnh vượng” theo nghĩa toàn diện. Thịnh vượng không chỉ là sự sung túc về vật chất, mà còn là sức mạnh tự cường của dân tộc, là tinh thần kiến tạo trong quản trị, là đời sống nhân văn của mỗi con người.

hanh-trinh-kaht-vong-251225-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025". (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - từ mong muốn “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” đến khát vọng xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” - tiếp tục được khẳng định như kim chỉ nam cho hành trình phát triển hôm nay. Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình là hình tượng “Cánh buồm và Dòng chảy thịnh vượng”, biểu trưng cho khát vọng vươn xa, bản lĩnh vượt sóng và niềm tin hướng tới tương lai.

Không gian sân khấu được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và các tiết mục nghệ thuật hiện đại, tạo nên những cung bậc cảm xúc vừa trang trọng, vừa giàu tính truyền cảm. Hai MC Minh Hằng và Hạnh Phúc đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, kết nối mạch nội dung một cách chặt chẽ, gần gũi với khán giả.

Trong suốt 90 phút, “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” đưa khán giả gặp gỡ những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Họ là những con người bình dị nhưng giàu cống hiến, thể hiện tinh thần tự cường, ý chí đổi mới và khát vọng kiến tạo cuộc sống nhân văn, hạnh phúc.

Những câu chuyện đời thường, những đóng góp thầm lặng hay rực rỡ đều cho thấy tư tưởng của Bác đã trở thành động lực nội sinh, thành niềm tin và hành động cụ thể trong mỗi bước phát triển của đất nước…

#Khát vọng 2025 #Hồ Chí Minh #Tổng Bí thư Tô Lâm #Hành trình khát vọng

