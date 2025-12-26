Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thiên Tuấn

Ngày 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26-27/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

anh-chup-man-hinh-2025-12-26-luc-112052.png
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu kiểm tra khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: TTXVN

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian rà soát, đánh giá công tác thiết kế, trang trí tổng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và khu vực triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm Đổi mới.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là dịp vinh danh các điển hình tiên tiến mà còn là dịp tổng kết chặng đường thi đua sôi nổi, thể hiện ý chí và khát vọng của cả dân tộc.

Quan trọng hơn, công tác tổ chức Đại hội lần này cần được xem là một cuộc "tổng duyệt", là hình mẫu để rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đại hội có chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 Đoàn đại biểu.

Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất là 11 tuổi.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Qua đó tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

#thi đua yêu nước #thủ tướng chính phủ #phạm minh chính #đại biểu #vinh danh #danh sách

Bài liên quan

Chính trị

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và những dự án của trái tim

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội) là một trong 2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Từ những những cống hiến của mình cho sự nghiệp giáo dục và trách nhiệm cộng đồng đầy nhiệt huyết, thầy Nguyễn Xuân Khang đã được giới thiệu tham dự Đại hội diễn ra từ ngày 26 - 27/12/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

DẤU ẤN TỪ NGƯỜI THẦY

Xem chi tiết

Chính trị

Chuẩn bị chu đáo nhất cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Chiều 25/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Chiều 25/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Xem chi tiết

Chính trị

Nhà khoa học tuổi 33 mang y tế thông minh đến Đại hội Thi đua yêu nước

Dù có nhiều cơ hội làm việc hấp dẫn tại nước ngoài, TS Phạm Huy Hiệu vẫn quyết định trở về để cống hiến cho sự phát triển của khoa học nước nhà.

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, Giảng viên Viện Kỹ thuật và khoa học máy tính, Chuyên gia nghiên cứu Trung tâm Sức khỏe thông minh, Trường Đại học VinUni là một trong 2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

THÀNH TÍCH ĐÁNG NỂ CỦA VỊ TIẾN SĨ TUỔI 33

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

"Chúng ta phải chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất, kinh doanh, không dừng lại chỉ chuyển đổi số trong việc cắt giảm thủ tục hành chính. Quán triệt tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, giao nhiệm vụ phải có sản phẩm và chịu trách nhiệm tới cùng sản phẩm của mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

"Chúng ta phải chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất, kinh doanh, không dừng lại chỉ chuyển đổi số trong việc cắt giảm thủ tục hành chính. Quán triệt tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, giao nhiệm vụ phải có sản phẩm và chịu trách nhiệm tới cùng sản phẩm của mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.