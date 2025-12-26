Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Ngày 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26-27/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu kiểm tra khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: TTXVN

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian rà soát, đánh giá công tác thiết kế, trang trí tổng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và khu vực triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm Đổi mới.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là dịp vinh danh các điển hình tiên tiến mà còn là dịp tổng kết chặng đường thi đua sôi nổi, thể hiện ý chí và khát vọng của cả dân tộc.

Quan trọng hơn, công tác tổ chức Đại hội lần này cần được xem là một cuộc "tổng duyệt", là hình mẫu để rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đại hội có chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 Đoàn đại biểu.

Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất là 11 tuổi.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Qua đó tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.