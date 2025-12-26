Hà Nội có tân Chánh Văn phòng Thành ủy

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Thanh Hà (50 tuổi), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Ông Trần Thanh Hà (phải) và ông Nguyễn Thành Long (trái).

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận thiếu tướng Nguyễn Thành Long (47 tuổi), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Trần Thanh Hà từng công tác từ Trung ương đến cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực văn phòng. Quá trình công tác của ông gắn với Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Huyện ủy Mường Ảng, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch tài chính, Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy từ tháng 11/2021 đến nay.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long công tác tại Công an thành phố từ khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, từng làm công tác tham mưu, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm và được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an thành phố tháng 7/2022. Trong quá trình công tác, ông cùng tập thể lãnh đạo Công an thành phố lập nhiều thành tích, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.