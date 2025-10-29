Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Cần xem xét lại việc chính quyền yêu cầu nộp sổ đỏ photo

"Làm sạch dữ liệu đất đai rất cần thiết, nhưng cách làm và đặc biệt là cách giải thích cho người dân thực hiện cần xem xét lại", ĐBQH Hà Sỹ Đồng nói.

Thiên Tuấn

Chiều 29/10, tham gia thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đề nghị cần tháo gỡ ngay những bất cập của thị trường bất động sản khi giá nhà ngày càng tăng phi mã.

Đại biểu lấy dẫn chứng từ báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, giá bất động sản tại Hà Nội và TP HCM tăng nhanh, xếp thứ 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ so với thu nhập người dân.

Thực trạng trên khiến mỗi người dân có thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm tiết kiệm mới có thể mua được một căn nhà có mức giá trung bình ở hai thành phố này.

anh-chup-man-hinh-2025-10-29-luc-155242.png

Nhấn mạnh thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV cũng đã thông qua sửa đổi một loạt các Luật: Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đất đai; đại biểu đoàn Quảng Trị mong mỏi thời gian tới, giá bất động sản sẽ hạ nhiệt.

Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về yêu cầu người dân phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân tại một số xã, phường tại Hà Nội và tỉnh/thành khác mà báo chí phản ánh thời gian qua.

"Theo phản ánh, nếu không nộp đúng hạn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi giải quyết thủ tục về đất đai của người dân. Thú thực, khi đọc những thông tin này, dù không phải người trong cuộc nhưng tôi thấy rất bức xúc. Căn cước công dân hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giấy tờ do Nhà nước cấp cho công dân, có trên hệ thống của cơ quan quản lý nhà nước. Yêu cầu trên vừa mất thời gian, vừa khiến người dân lo lắng về việc lưu trữ, sử dụng các giấy tờ cá nhân", đại biểu Hà Sỹ Đồng bày tỏ ý kiến.

Nói thêm về vấn đề trên, đại biểu tỉnh Quảng Trị cho biết, theo lý giải của cơ quan chức năng, việc nộp sổ đỏ photo nhằm phục vụ công tác làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai, đặc biệt, trong trường hợp người dân tự ý chuyển đổi mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy viết tay mà chưa xác lập quyền thừa kế, dẫn đến một số trường hợp thông tin dữ liệu chưa đúng và chưa thống nhất.

"Tôi cho rằng, trong trường hợp này cần tăng cường tuyên truyền, nếu ai thuộc diện trên mới cần cung cấp thông tin và hướng dẫn cho họ hoàn tất thủ tục theo đúng quy định, thay vì yêu cầu toàn bộ các hộ dân phải thực hiện. Làm sạch dữ liệu đất đai rất cần thiết, nhưng cách làm và đặc biệt là cách giải thích cho người dân thực hiện cần xem xét lại", đại biểu nói.

Đồng quan điểm, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cũng cho rằng: Cần xem xét kỹ việc yêu cầu người dân nộp bản photo sổ đỏ cho xã, phường.

"Tôi không hiểu tại sao lại phải yêu cầu người dân photo sổ đỏ, trong khi cơ quan quản lý nhà nước đã có đầy đủ hồ sơ lưu trữ.

Làm như vậy sẽ gây phiền hà, mất công cho người dân, trong khi cán bộ xã, phường chỉ cần rà soát lại thông tin từ dữ liệu sẵn có là nắm được. Cơ quan quản lý đất đai cần nghiên cứu, xem xét lại yêu cầu này, bởi việc mang sổ đỏ đi photo có thể dẫn đến nguy cơ mất, thất lạc giấy tờ", đại biểu Phạm Văn Hòa nêu quan điểm.

#sổ đỏ #dữ liệu đất đai #nộp sổ đỏ #bất động sản #hồ sơ lưu trữ #căn cước

Bài liên quan

Chính trị

Kiến nghị hình thức kỷ luật lao động công cộng với học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Hà kiến nghị bổ sung các hình thức kỷ luật học sinh mang tính phục hồi nhưng vẫn đủ sức răn đe như lao động cộng đồng, tư vấn bắt buộc...

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 29/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về "Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026".

anh-chup-man-hinh-2025-10-29-luc-123248.png
Xem chi tiết

Chính trị

Vì sao thị trường tín chỉ carbon vẫn còn 'trì trệ'?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất khiến thị trường carbon chưa thể vận hành mạnh mẽ và chưa thể trở thành công cụ kinh tế hiệu quả.

Sáng 29/10, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026....

KHÁI NIỆM TÍN CHỈ CARBON VẪN CÒN XA LẠ

Xem chi tiết

Chính trị

Đại biểu Quốc hội lo ngại dùng cát biển thay cát sông làm hạ tầng dự án

Đại biểu Trần Kim Yến lo ngại, khai thác cát biển có thể làm xáo trộn đáy biển, gây xói lở bờ, mất rạn san hô và thảm cỏ biển...

Tại nghị trường Quốc hội, sau khi nghe Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM) cho rằng, còn tồn tại đáng kể khoảng cách giữa báo cáo đánh giá tác động môi trường trên giấy và hiệu quả thực hiện ngoài thực tế.

NHIỀU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỪ CÁC DỰ ÁN

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới