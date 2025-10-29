Cần xem xét lại việc chính quyền yêu cầu nộp sổ đỏ photo

"Làm sạch dữ liệu đất đai rất cần thiết, nhưng cách làm và đặc biệt là cách giải thích cho người dân thực hiện cần xem xét lại", ĐBQH Hà Sỹ Đồng nói.

Chiều 29/10, tham gia thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đề nghị cần tháo gỡ ngay những bất cập của thị trường bất động sản khi giá nhà ngày càng tăng phi mã.

Đại biểu lấy dẫn chứng từ báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, giá bất động sản tại Hà Nội và TP HCM tăng nhanh, xếp thứ 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ so với thu nhập người dân.

Thực trạng trên khiến mỗi người dân có thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm tiết kiệm mới có thể mua được một căn nhà có mức giá trung bình ở hai thành phố này.

Nhấn mạnh thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV cũng đã thông qua sửa đổi một loạt các Luật: Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đất đai; đại biểu đoàn Quảng Trị mong mỏi thời gian tới, giá bất động sản sẽ hạ nhiệt.

Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về yêu cầu người dân phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân tại một số xã, phường tại Hà Nội và tỉnh/thành khác mà báo chí phản ánh thời gian qua.

"Theo phản ánh, nếu không nộp đúng hạn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi giải quyết thủ tục về đất đai của người dân. Thú thực, khi đọc những thông tin này, dù không phải người trong cuộc nhưng tôi thấy rất bức xúc. Căn cước công dân hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giấy tờ do Nhà nước cấp cho công dân, có trên hệ thống của cơ quan quản lý nhà nước. Yêu cầu trên vừa mất thời gian, vừa khiến người dân lo lắng về việc lưu trữ, sử dụng các giấy tờ cá nhân", đại biểu Hà Sỹ Đồng bày tỏ ý kiến.

Nói thêm về vấn đề trên, đại biểu tỉnh Quảng Trị cho biết, theo lý giải của cơ quan chức năng, việc nộp sổ đỏ photo nhằm phục vụ công tác làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai, đặc biệt, trong trường hợp người dân tự ý chuyển đổi mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy viết tay mà chưa xác lập quyền thừa kế, dẫn đến một số trường hợp thông tin dữ liệu chưa đúng và chưa thống nhất.

"Tôi cho rằng, trong trường hợp này cần tăng cường tuyên truyền, nếu ai thuộc diện trên mới cần cung cấp thông tin và hướng dẫn cho họ hoàn tất thủ tục theo đúng quy định, thay vì yêu cầu toàn bộ các hộ dân phải thực hiện. Làm sạch dữ liệu đất đai rất cần thiết, nhưng cách làm và đặc biệt là cách giải thích cho người dân thực hiện cần xem xét lại", đại biểu nói.

Đồng quan điểm, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cũng cho rằng: Cần xem xét kỹ việc yêu cầu người dân nộp bản photo sổ đỏ cho xã, phường.

"Tôi không hiểu tại sao lại phải yêu cầu người dân photo sổ đỏ, trong khi cơ quan quản lý nhà nước đã có đầy đủ hồ sơ lưu trữ.

Làm như vậy sẽ gây phiền hà, mất công cho người dân, trong khi cán bộ xã, phường chỉ cần rà soát lại thông tin từ dữ liệu sẵn có là nắm được. Cơ quan quản lý đất đai cần nghiên cứu, xem xét lại yêu cầu này, bởi việc mang sổ đỏ đi photo có thể dẫn đến nguy cơ mất, thất lạc giấy tờ", đại biểu Phạm Văn Hòa nêu quan điểm.