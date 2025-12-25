23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật trong năm 2025

Năm 2025, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Chiều 25/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 29 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Quang cảnh phiên họp thứ 29 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Đảng Cộng sản

Tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí thông báo kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chiều cùng ngày, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất, năm 2025 công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Nhất là các vụ án, vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sức khỏe của người dân, dư luận bức xúc; các vụ án, vụ việc có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, thậm chí cả với bị can, đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp và các vụ, việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên.

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố mới 3.325 vụ/8.516 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 585 vụ án/1.585 bị can về các tội tham nhũng.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 6 vụ án/104 bị can từ 4 vụ việc; khởi tố bổ sung 172 bị can trong 16 vụ án; kết luận điều tra 14 vụ án/323 bị can; truy tố 14 vụ án/251 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án/167 bị cáo; xét xử phúc thẩm 14 vụ án/253 bị cáo.

Trong đó, đã kết thúc điều tra, truy tố, hoàn thành xét xử sơ thẩm một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo như: kết thúc điều tra, ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế; vụ án xảy ra tại Công ty ZHolding; vụ án liên quan đến dự án giao đất tại sân bay Nha Trang;… Hoàn thành xét xử sơ thẩm: vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn; vụ án xảy ra tại Dự án Sài Gòn – Đại Ninh (Lâm Đồng); vụ án xảy ra tại Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Lâm Đồng; vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thái Sơn, Công ty CP Đất hiếm Việt Nam; vụ án xảy ra tại Tổng công ty Chè Việt Nam; vụ án xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, Đồng Nai; vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng, năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo hai cấp cần bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tinh thần chung là “phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong đó, trọng tâm là hoàn thành rà soát, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập, chồng chéo trong các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tập trung sửa đổi các dự án luật có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phòng, chống lãng phí; hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực áp dụng thống nhất trong cả nước. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không để tái diễn sai phạm cũ; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và cấp địa phương.

Phấn đấu trong năm 2026, kết thúc điều tra, xử lý 21 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nhất là 10 dự án trọng điểm thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Đồng thời nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện đồng bộ các biện pháp để thu hồi tối đa tài sản ngay từ giai đoạn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai không dám làm; xử lý dứt điểm “tham nhũng vặt”.

Tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.