Kiến nghị hình thức kỷ luật lao động công cộng với học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Hà kiến nghị bổ sung các hình thức kỷ luật học sinh mang tính phục hồi nhưng vẫn đủ sức răn đe như lao động cộng đồng, tư vấn bắt buộc...

Thiên Tuấn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 29/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về "Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026".

anh-chup-man-hinh-2025-10-29-luc-123248.png

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Hà (đoàn Bắc Ninh) đề cập đến tình trạng bạo lực học đường ngày càng phức tạp, để lại hệ lụy nghiêm trọng cả thể chất lẫn tinh thần cho học sinh và giáo viên.

Theo nữ đại biểu, bạo lực học đường xảy ra trách nhiệm không chỉ từ nhà trường mà là kết quả của sự thiếu gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Nhiều gia đình buông lỏng quản lý, thiếu quan tâm con em học sinh; một số trường học lại nặng về thành tích, chưa chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; trong khi xã hội thờ ơ và những hình ảnh bạo lực xuất hiện tràn lan trên các nền tảng xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà cho biết: Thông tư 19/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực ngày 31/10/2025) đã quy định hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm, phê bình.

"Tinh thần nhân văn hướng đến giáo dục phục hồi thay vì trừng phạt rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự nhân văn trong giáo dục học sinh chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng một hệ thống hỗ trợ và tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp. Dù Thông tư 19 đã đề cập đến hoạt động khuyên bảo, theo dõi, tư vấn tại nhà trường, song, hiện nay phần lớn trường học tại Việt Nam chưa có đội ngũ tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp", nữ đại biểu nhìn nhận.

Từ đó, bà đề nghị quy định trách nhiệm liên đới của phụ huynh khi con gây bạo lực học đường nghiêm trọng, đồng thời nghiên cứu đưa giáo dục cảm xúc và kỹ năng làm cha mẹ vào các chương trình cộng đồng.

Với nhà trường, cần bố trí chuyên gia tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, đặt yêu cầu mỗi cụm trường có ít nhất một chuyên gia. Nhà trường cũng cần chủ động xây dựng cơ chế phản ứng nhanh phối hợp với công an và chính quyền khi xảy ra vụ việc bạo lực.

Đại biểu cũng kiến nghị bổ sung các hình thức kỷ luật học sinh mang tính phục hồi nhưng vẫn đủ sức răn đe như lao động cộng đồng, tư vấn bắt buộc, cam kết hành vi tích cực hoặc xin lỗi công khai dưới sự hướng dẫn của nhà trường.

Bên cạnh đó, cần xây dựng tiêu chí kiểm định năng lực tư vấn tâm lý học đường để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hỗ trợ học sinh.

#bạo lực học đường #học sinh #phụ huynh #giáo dục #thầy cô #nhà trường

