Hải Phòng chuyển sang mô hình 'đa trung tâm, đa hành lang, đa chuỗi giá trị'

Chiều 27/12, ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Phiên họp thẩm định điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng lần này được xem là một bản thiết kế phát triển hoàn toàn mới. Sự thay đổi này xuất phát từ những biến động nền tảng về địa giới hành chính sau sáp nhập, mô hình quản trị và vai trò chiến lược của Hải Phòng đối với quốc gia.

Điểm mới cốt lõi của quy hoạch là việc tái thiết kế Hải Phòng theo mô hình thành phố đa cực - đa trung tâm - đa hành lang động lực. Thành phố sẽ chuyển dịch từ cấu trúc “đô thị trung tâm – hành lang ven biển” đơn thuần sang mô hình “đa trung tâm - đa hành lang - đa chuỗi giá trị”.

Việc điều chỉnh này nhằm đồng bộ hóa hai văn kiện nền tảng là Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Đồng thời, quy hoạch tích hợp các yêu cầu mới về kinh tế xanh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo theo các Nghị quyết của Trung ương giai đoạn 2024-2025.

Điểm đặc biệt của quy hoạch điều chỉnh là khả năng tích hợp không gian phát triển sau khi hợp nhất, tạo điều kiện hình thành một siêu cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Hải Phòng hướng tới xây dựng chuỗi giá trị liên tỉnh kết nối chặt chẽ giữa: Cảng biển – Logistics – Công nghiệp chế biến – Công nghệ cao và Nông nghiệp công nghệ cao. Đây là hướng tiếp cận liên vùng mà quy hoạch cũ chưa có điều kiện thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia và thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc về mục tiêu, nguyên tắc pháp lý và cách thức đánh giá tiềm năng nổi trội của Hải Phòng để hoàn thiện bản quy hoạch.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy hoạch nhằm phát huy tối đa lợi thế trong không gian kinh tế đô thị mở rộng sau hợp nhất.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ, ông Quân chỉ đạo Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu. Việc chỉnh sửa, bổ sung cần bám sát thực tiễn để quy hoạch thực sự trở thành công cụ định hướng giúp Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự bứt phá chung của đất nước trong giai đoạn mới.