Lan tỏa giá trị lịch sử Đảng, hướng tới Đại hội XIV

Chiều 26/12, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Khai mạc Triển lãm "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội". Cùng dự có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" do Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, trong đó những tài liệu, hình ảnh, hiện vật lần đầu tiên được công bố, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi và thành tựu vĩ đại của đất nước ta, Nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Từ đó, thêm tự hào, tin tưởng và gắn bó với lý tưởng cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Triển lãm cũng gửi gắm niềm tin và khát vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên mới, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ghi lưu bút tại triển lãm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 13 kỳ đại hội là 13 mốc son trưởng thành của một đảng cách mạng chân chính. Mỗi nhiệm kỳ đại hội là một trang vàng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng. Mỗi quyết sách lớn là kết tinh của ý chí độc lập dân tộc, gắn với chủ nghĩa xã hội, tinh thần tự lực, tự cường và niềm tin sắt son vào nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi lưu bút tại triển lãm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Triển lãm thể hiện chân lý: Đảng ta là của dân, do dân, vì dân; lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng, lấy đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh vô song.

Tổng Bí thư khẳng định, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là ngọn cờ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Đảng luôn kiên định lý tưởng cách mạng, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo nhân dân, đất nước.

Trước thềm Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng, triển lãm như một lời nhắc nhở thiêng liêng: Giữ vững niềm tin, khơi dậy khát vọng, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, phồn vinh hạnh phúc và trường tồn vì nhân dân, đất nước.