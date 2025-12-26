Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Lan tỏa giá trị lịch sử Đảng, hướng tới Đại hội XIV

Chiều 26/12, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Khai mạc Triển lãm "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội". Cùng dự có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo Văn Hiếu/VOV

Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" do Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

trien-lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, trong đó những tài liệu, hình ảnh, hiện vật lần đầu tiên được công bố, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi và thành tựu vĩ đại của đất nước ta, Nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Từ đó, thêm tự hào, tin tưởng và gắn bó với lý tưởng cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Triển lãm cũng gửi gắm niềm tin và khát vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên mới, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ghi lưu bút tại triển lãm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 13 kỳ đại hội là 13 mốc son trưởng thành của một đảng cách mạng chân chính. Mỗi nhiệm kỳ đại hội là một trang vàng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng. Mỗi quyết sách lớn là kết tinh của ý chí độc lập dân tộc, gắn với chủ nghĩa xã hội, tinh thần tự lực, tự cường và niềm tin sắt son vào nhân dân.

trien-lam-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm ghi lưu bút tại triển lãm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Triển lãm thể hiện chân lý: Đảng ta là của dân, do dân, vì dân; lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng, lấy đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh vô song.

Tổng Bí thư khẳng định, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là ngọn cờ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Đảng luôn kiên định lý tưởng cách mạng, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo nhân dân, đất nước.

Trước thềm Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng, triển lãm như một lời nhắc nhở thiêng liêng: Giữ vững niềm tin, khơi dậy khát vọng, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, phồn vinh hạnh phúc và trường tồn vì nhân dân, đất nước.

#Đảng Cộng sản #Triển lãm #lịch sử đảng

Bài liên quan

Chính trị

Trung ương thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt và bế mạc vào sáng nay (23/12).

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự để báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Xem chi tiết

Chính trị

Giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là công việc đặc biệt hệ trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng.

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị tập trung giải quyết 3 nội dung lớn, quan trọng: Nhóm vấn đề công tác nhân sự của Đại hội XIV của Đảng; Nhóm vấn đề về dự thảo các nội dung các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng như: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026; Về chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác.

Xem chi tiết

Chính trị

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương có bài viết: “Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm.

44444.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy trung ương phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết