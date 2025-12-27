Chung sức đồng lòng, biến thi đua thành hành động

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI mở ra một hành trình thi đua mới - với yêu cầu cao hơn, quyết tâm lớn hơn và khát vọng mạnh mẽ hơn.

Sáng 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hưởng ứng phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Phát huy vai trò trung tâm của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, quyết tâm hành động, thi đua thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Hai là, lấy Nhân dân làm trung tâm, phát động và triển khai sâu rộng, thực chất các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia vào các vấn lớn của đất nước, cũng như giải quyết các vấn đề thiết thực của đời sống xã hội như ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; thi đua làm giàu, phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, góp phần kiên định mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên con đường phát triển.

Ba là, Thi đua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; thực hành dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh kịp thời những tấm gương bình dị mà cao quý, những mô hình sáng tạo, những cách làm hiệu quả. Quyết liệt triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: “Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn”.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ tổng kết một chặng đường, mà còn mở ra một hành trình thi đua mới - với yêu cầu cao hơn, quyết tâm lớn hơn và khát vọng mạnh mẽ hơn. Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tin tưởng vững chắc rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, với ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 nhất định sẽ phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên hùng cường, văn minh và thịnh vượng.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đoàn kết, chung sức đồng lòng, biến thi đua thành hành động, biến niềm tin thành sức mạnh, biến khát vọng thành hiện thực, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.