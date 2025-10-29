Không thể cấm người hành hung y tế đến khám chữa bệnh

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, rất cần những giải pháp căn cơ để có một môi trường bảo đảm về an toàn, bảo đảm về các cái điều kiện chuyên môn cũng như là đãi ngộ cho nhân viên y tế.

Ngày 29/10, tại phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội trăn trở và thể hiện bức xúc trước nhiều vụ việc nhân viên y tế bị hành hung.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) cho biết, từ kỳ họp thứ 9, bà đã có báo cáo về vấn đề gây nhiều bức xúc trong ngành y khi có nhiều vụ bạo hành nhân viên y tế liên tiếp xảy ra.

Theo đại biểu Khánh Thu, trước đây, các vụ hành hung cán bộ y tế thường xảy ra tại khu vực cấp cứu, nơi áp lực công việc và cảm xúc của người nhà bệnh nhân đều dâng cao. Tuy nhiên, ngày 23/10 vừa qua, cán bộ y tế đã thực sự bị đổ máu ngay tại nơi làm việc; sự việc lại xảy ra ngay trong khu sơ sinh - nơi đáng lẽ phải là "bình yên nhất trong bệnh viện".

Sau 5 phút người nhà bệnh nhân có hành vi bạo động, lực lượng an ninh bệnh viện đã có mặt, nhưng 4 cán bộ y tế, 2 người nhà người bệnh và 1 cháu bé sơ sinh đã bị thương tổn. Trong đó nữ điều dưỡng N.T.T.T bị 11 vết thương.

Đại biểu Thu cho biết, các sự cố này đều đã được dự báo từ lâu và trong thực tế vẫn xảy ra và có xu hướng thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn.

Từ đó, đại biểu đoàn Hưng Yên đề xuất bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 một số nội dung liên quan đến vấn đề này, đảm bảo cán bộ, nhân viên y tế được làm việc trong môi trường y tế an toàn; Người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Cũng quan tâm đến vấn đề bạo lực trong môi trường y tế, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP HCM) trăn trở: Có một điều hết sức đáng buồn là tình trạng bạo hành, bạo lực diễn ra trong các cơ sở y tế và hầu như chưa có một biện pháp nào để giải quyết triệt để.

Rất đáng buồn ở chỗ không phải bây giờ mới xảy ra mà tình trạng bạo hành nhân viên y tế đã xảy ra những năm gần đây và khá nhiều. Lẽ ra chúng ta phải có những biện pháp căn cơ, kể cả về mặt luật pháp. Liệu một cơ sở khám chữa bệnh, một nơi điều trị có thể được là coi là một đơn vị mà an ninh phải được bảo đảm và nếu như ai vi phạm thì sẽ xử phạt nặng?

"Y tế không thể như ngành hàng không là cấm bay với người gây rối ở trên máy bay. Chúng tôi không thể cấm người này không được bệnh viện hay là cấm không được khám chữa bệnh. Cho nên rất cần những giải pháp căn cơ để có một môi trường bảo đảm về an toàn, bảo đảm về các cái điều kiện chuyên môn cũng như là đãi ngộ cho nhân viên y tế, có như vậy thì mới phục vụ người dân được tốt hơn", đại biểu Phạm Khánh Phong Lan ý kiến.

Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đánh giá hành vi trong vụ việc diễn ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là rất manh động.

Theo đại biểu, trong một số trường hợp, người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân do quá nóng ruột, lo lắng cho sức khỏe của mình hoặc người thân nên có thể mất bình tĩnh, dẫn đến phản ứng thiếu kiểm soát.

"Nhưng nhân viên y tế không chỉ chăm sóc một người mà phải lo cho rất nhiều bệnh nhân. Vì vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có thể xảy ra chậm trễ nhất định. Nhưng không thể vì vậy mà người nhà bệnh nhân có lời lẽ, hành vi, cử chỉ bạo lực, hành hung nhân viên y tế", ông nói.