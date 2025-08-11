Phó chủ tịch Quốc hội: Cần có lộ trình và giải pháp chuyển đổi xanh trong giao thông

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, cần có lộ trình chuẩn bị giảm và sẽ cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong Vành đai 1 ở Hà Nội.

Sáng nay 11/8, tại Phiên họp 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo cáo dân nguyện tháng 7 của Quốc hội.

số vụ tố cáo, kiến nghị có chiều hướng giảm

Trình bày báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2025, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, tình hình công dân đến các cơ quan Nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm so với tháng 6 năm 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình. Ảnh: Quochoi.vn

Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và TP HCM, các cơ quan đã tiếp 458 lượt với 1.232 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 454 vụ việc và có 47 lượt đoàn đông người (giảm 89 lượt công dân về 90 vụ việc và 13 lượt đoàn đông người so với tháng 6/2025), trong đó có 05 đoàn đông người cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Qua rà soát, đến ngày 15/7/2025, vẫn còn 101 công dân khiếu kiện của 22 tỉnh, thành phố lưu trú dài ngày tại Thủ đô Hà Nội để khiếu kiện kéo dài.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tích cực, chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tiến hành tuyên truyền, thuyết phục các công dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đồng thời, tổ chức tiếp, đối thoại trực tiếp với các đoàn đông người.

Theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, trong tháng 7 năm 2025 có nổi lên 04 vụ việc khiếu kiện có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lĩnh vực tài nguyên, môi trường và lĩnh vực xây dựng, nhà ở cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Về công tác tiếp công dân của Quốc hội, các cơ quan đã tiếp 277 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 269 vụ việc và có 11 lượt đoàn đông người. Qua tiếp công dân, đã ban hành văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với 35 vụ việc; hướng dẫn bằng văn bản 18 vụ việc; đã giải thích, hướng dẫn, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật đối với 216 vụ việc.

Các cơ quan đã tiếp nhận và xử lý được 1.924 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến. Qua nghiên cứu 280 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển 157 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ban hành 32 văn bản hướng dẫn, trả lời đơn công dân và nhận được 96 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

cần lộ trình, giải pháp chuyển đổi xanh trong giao thông

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề cập lộ trình chuẩn bị giảm và sẽ cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong Vành đai 1 ở Hà Nội rồi tiến tới các vành đai khác.

Ông Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông vì hiện nay truyền thông về nội dung này chưa rõ nét, trong khi thông tin trên mạng lại rất nhiều, khiến nhân dân lo lắng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: Quochoi.vn

“Đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải nhưng cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm. Cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm, thay thế. Vấn đề cần quan tâm là đến giữa năm 2026, xe máy xăng sẽ không được hoạt động trong khu vực vành đai 1. Cần có thông tin và giải pháp phù hợp để hài hòa lợi ích (có người mới mua xe máy xăng nhưng chỉ còn một năm nữa sẽ không được hoạt động trong vùng Vành đai 1)”, ông Vũ Hồng Thanh phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh - Đối ngoại Lê Tấn Tới và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cũng lưu ý vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nhất là dịch bệnh và đề nghị cần quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ thú y phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi xanh trong giao thông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận: “Cần có lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông. Giải pháp cần tổng hòa. Có ý kiến cho rằng vành đai 1 hoặc vành đai 3, Thủ đô Hà Nội vẫn là địa phương nằm trong tổng thể của toàn quốc. Do đó, việc triển khai cần có lộ trình, giải pháp và công tác bảo đảm”.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nêu rõ, qua thảo luận các ý kiến cơ bản thống nhất với Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2025; Báo cáo đã khái quát, tổng hợp cơ bản hoạt động dân nguyện của Quốc hội, cung cấp thông tin, đánh giá, nhận định tình hình. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an phân tích, làm rõ về việc chậm gửi báo cáo việc tiếp xúc cử tri và các vụ việc khiếu kiện đông người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành quan tâm tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là ở cấp xã. Cùng với đó, tập trung giải quyết tình hình dịch bệnh trên gia súc, dịch bệnh trên người, bố trí đủ cán bộ theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh để kịp thời chỉ đạo. Tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ; Chuẩn bị khai giảng năm học mới, nhất là các địa phương ở vùng sâu, vùng xa; Có lộ trình, giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông; Có giải pháp chuyển đổi số, tập trung đầu tư hạ tầng để vận hành chuyển đổi số ở vùng sâu, vùng xa; Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẩn trương tổ chức Phiên giải trình về thực trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thuốc giả, từ đó có giải pháp, cảnh báo kịp thời…