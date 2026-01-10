Hà Nội

Hà Nội treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 14/1/2026 đến hết ngày 25/1/2026.

Thiên Tuấn

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 32/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

Thông báo nêu rõ, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 14/1/2026 đến hết ngày 25/1/2026.

Thành phố yêu cầu UBND các phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý đảm bảo đúng quy định.

