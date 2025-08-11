Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình…

Sáng 11/8, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 48. Dự kiến trong 3 ngày làm việc (từ 11-13/8), phiên họp sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 17 nội dung và một số nội dung dự phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 38 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là phiên họp rất quan trọng để xem xét nhiều nội dung, trong đó có các luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Về công tác xây dựng lập pháp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là nội dung trọng tâm, chiếm thời lượng lớn nhất của phiên họp.

Theo đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với 13 dự án luật gồm 07 dự án luật cho ý kiến lần đầu, và 06 dự án đã được Quốc hội thảo luận tại các kỳ họp trước, tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Các luật thuộc lĩnh vực tư pháp như: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)). Các luật thuộc lĩnh vực giáo dục (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua 02 dự thảo nghị quyết quan trọng: Nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về định mức khoán chi trong công tác thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật.

Về hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”. Nội dung này đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp trước, tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10.

Cũng tại Phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến: cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; quyết định số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước… xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2025.

Về các nội dung dự phòng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nếu đủ điều kiện về thời gian và tài liệu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thêm một số nội dung quan trọng như: dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Dân số, Luật Phòng bệnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi), việc phân bổ, điều chỉnh dự toán.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động phối hợp chuẩn bị kỹ hồ sơ; các cơ quan của Quốc hội qua thẩm tra nếu thấy đủ điều kiện, được Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách đồng ý thì báo cáo Chủ tịch Quốc hội điều chỉnh chương trình để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kịp thời xem xét, đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời cho biết, ngày 03/7/2025, Chính phủ đã có Báo cáo số 618 đề xuất bổ sung nhiều văn bản pháp luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Theo báo cáo, ngoài 20 văn bản cần bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, các bộ, ngành cũng đề xuất bổ sung 11 dự án luật vào Chương trình kỳ họp thứ 10 để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban chủ động rà soát, bố trí nguồn lực phù hợp, thỏa đáng cho các nội dung tăng thêm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, sẵn sàng thực hiện công việc lập pháp tăng thêm.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tham mưu việc điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định kịp thời. “Các cơ quan phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Càng về cuối nhiệm kỳ, càng phải làm đến nơi đến chốn, hiệu quả, trách nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, bắt đầu kể từ phiên họp 48 sẽ thực hiện điểm mới theo Quy chế làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới sửa đổi, cụ thể: Sau khi kết thúc từng nội dung, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo văn bản kết luận và gửi xin ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung để xem xét, quyết định.