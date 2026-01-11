Huế về đích 'Chiến dịch Quang Trung' dựng nhà cho dân vùng lũ

Chỉ trong hơn một tháng, Huế đã hoàn tất xây dựng và sửa chữa 45 nhà cho người dân bị lũ lụt, mang lại niềm vui đón Tết sum vầy.

Chỉ sau hơn một tháng thi công liên tục, vượt qua trở ngại mưa gió, rét đậm kéo dài, 5 ngôi nhà mới đã kịp hoàn thành tặng các hộ dân bị sập nhà do mưa lũ tại 2 xã Khe Tre và Lộc An; đồng thời 40 ngôi nhà bị hư hỏng trên địa bàn thành phố Huế cũng đã sửa chữa hoàn thiện giúp người dân.

Trong ngôi nhà mới tại khu tái định cư đường La Sơn - Túy Loan, ở thôn 1, xã Khe Tre, vợ chồng chị Nguyễn Thị Khuyên không giấu được niềm vui khi đón năm mới trong căn nhà kiên cố. Ngôi nhà mới vừa hoàn thành và được trao tặng vợ chồng chị từ "Chiến dịch Quang Trung" do thành phố Huế thực hiện. Trước đó, trong đợt lũ cuối tháng 10 năm 2025, ngôi nhà của gia đình chị ở khu vực thác Trượt đã bị nước lũ gây sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn. Đồ dùng trong nhà mất sạch, vợ chồng chị phải nương nhờ bà con hàng xóm suốt nhiều tháng qua. Nhà nước kịp thời cấp đất, hỗ trợ gia đình chị 200 triệu đồng cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm, đến nay, vợ chồng chị Khuyên đã có ngôi nhà khang trang để ổn định cuộc sống.

“Nhà tôi bị trôi nhà, trôi đất, nhà nước với các nhà hảo tâm đã quan tâm cho vợ chồng tôi có được ngày hôm nay. Vợ chồng tôi rất cảm ơn và sẽ cố gắng làm ăn dần dần để ổn định kinh tế”, chị Nguyễn Thị Khuyên nói.

Bộ đội xây dựng nhà trong "Chiến dịch Quang Trung"

Thành phố Huế triển khai "Chiến dịch Quang Trung" lấy hiệu quả làm thước đo. Ngay từ ngày đầu, lực lượng Công an, Quân đội thành phố đã vào cuộc đồng bộ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; duy trì chế độ báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần, bảo đảm mọi công việc được kiểm soát chặt chẽ, không để ách tắc, chậm trễ.

Những ngôi nhà mới hoàn thành trong "Chiến dịch Quang Trung" tại thành phố Huế

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế cho biết: "Chiến dịch Quang Trung hoàn thành sau hơn một tháng thi công, mang lại niềm vui, sự an tâm cho gia đình người dân trong những ngày giáp Tết. Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường quân số, phối hợp với các lực lượng quân sự trên địa bàn đã triển khai làm tăng ca, không quản ngày đêm, kể cả xuyên Tết Dương lịch để đảm bảo tiến độ về đích. Đến nay, việc xây nhà theo Chiến dịch Quảng Trung, chúng tôi đã hoàn thành và bàn giao theo đúng tiến độ của Chính phủ đề ra”.

Chung sức, đồng lòng giúp dân trong gian khó.

Một trong những yếu tố quyết định thành công của "Chiến dịch Quang Trung" là sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, các lực lượng Công an, Quân đội đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện làm việc xuyên Tết Dương lịch để kịp hoàn thành nhà ở giúp dân về ở trước Tết Nguyên đán.

"Chúng tôi triển khai làm ngày, làm đêm. Thời tiết ở Huế không thuận lợi, giai đoạn vừa rồi rất mưa, rét nhưng cán bộ chiến sĩ phải bám vào địa bàn, bám vào công trường để triển khai, kể cả Tết Dương lịch vừa rồi cũng làm ngày, làm đêm”, Đại tá Hà Văn Ái chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng nhà ở giúp các hộ nhà bị sập do mưa lũ ở thành phố Huế.

Các lực lượng công an, quân đội phối hợp với các phường, xã huy động lực lượng, phương tiện sửa chữa 40/40 ngôi nhà bị hư hỏng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, lan tỏa truyền thống “lá lành đùm lá rách”.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: "Chiến dịch Quang Trung được triển khai nhanh nhất, quyết liệt nhất, không để người dân phải chờ đợi. Chúng tôi đã thực hiện gần 5.000 ngày công để thực hiện việc xây dựng 5 ngôi nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn và sửa chữa 40 nhà bị hư hỏng nặng trong đợt thiên tai vừa qua. Chúng tôi ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và đặc biệt là lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố... Đây là hoạt động thể hiện tình quân dân, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để sửa chữa và xây dựng lại nhà ở cho bà con bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua".

Khánh thành và bàn giao nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Khe Tre.

“Chiến dịch Quang Trung” về đích thần tốc không chỉ mang lại những mái nhà kiên cố giúp người dân vùng lũ thành phố Huế an cư mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần tương thân, tương ái, sự gắn bó giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân trong hoạn nạn.