Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương

Năm 2026, Đảng ủy Chính phủ thực hiện hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ ngày 11/1.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ. Ảnh:VGP

Đảng bộ Chính phủ lần đầu tiên được thành lập ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị. Sau chuyển giao, Đảng bộ Chính phủ có 21 đảng ủy trực thuộc và 138.675 đảng viên. Năm 2025, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có tính "chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế".

Theo Thủ tướng, những kết quả lớn nhất là tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Minh chứng thể hiện rõ qua việc tổ chức 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn với 564 dự án, tổng số vốn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó 75% vốn tư nhân; thu hút vốn FDI cao nhất từ trước tới nay và giải ngân FDI khoảng 27 tỷ USD trong xu thế đầu tư, thương mại và kinh tế toàn cầu sụt giảm; niềm tin và hy vọng của bạn bè quốc tế vào Việt Nam phát triển hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà trong các lĩnh vực khác; niềm vui của nhân dân khi được thụ hưởng thành quả của đất nước.

Thủ tướng ghi nhận, trong thành quả chung của đất nước có đóng góp của Đảng ủy Chính phủ với vai trò lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp và thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đảng ủy Chính phủ đã chấp hành nghiêm, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện, quan trọng, nổi bật; thực hiện đồng bộ, hiệu quả, cơ bản hoàn thành và vượt mục tiêu trong 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp lại giang sơn, tinh giản biên chế; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững; tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, quốc phòng, an ninh được tăng cường; chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cũng theo Thủ tướng, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Chính phủ đặc biệt quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng về chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Triển khai thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, truyền thông chính sách tạo đồng thuận xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá chung, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, "biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực" và huy động được sức mạnh từ Nhân dân để góp phần phát triển đất nước, tạo được nền tảng, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan đã và đang triển khai nhiệm vụ năm 2026 trên tinh thần những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội toàn quốc XIV của Đảng sẽ xác định; Đảng bộ Chính phủ và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện thật tốt trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược, hai mục tiêu chiến lược 100 năm; trên cơ sở đó thực hiện 5 chiến lược cụ thể: Hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và giữ cân bằng chiến lược.

Năm 2026, Đảng ủy Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai nhiệm vụ được giao theo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Cùng với đó, quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận của Trung ương, Nghị quyết 244 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Nghị quyết 01 của Chính phủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; giữ vững độc lập chủ quyền, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng lưu ý, việc tổ chức thực hiện phải phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo và phải luôn bám sát 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.