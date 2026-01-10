Hà Nội trở thành trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia

Cùng dự buổi làm việc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, ba lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng làm việc với TP Hà Nội và là cuộc làm việc đầu tiên trong năm 2026 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Hà Nội, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo TP Hà Nội biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Luật Thủ đô năm 2024 và đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thời gian tới là giai đoạn phát triển rất quan trọng với các yêu cầu cao hơn rất nhiều về tốc độ tăng trưởng, phải thực hiện các mục tiêu đột phá tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, pháp luật, kinh tế tư nhân, năng lượng… và đặc biệt là việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm của Thủ đô. Do đó, cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024 nhằm hoàn thiện thể chế vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Thủ đô; trở thành lợi thế cạnh tranh khu vực và quốc tế, tạo nền tảng chính trị, pháp lý vững chắc để giải quyết các điểm nghẽn, quản trị rủi ro và kiến tạo phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số” trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ, TP Hà Nội đã dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô xác định 3 quan điểm về xây dựng, phát triển Thủ đô với quan điểm xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về kinh tế; dẫn đầu cả nước, vươn tầm khu vực và quốc tế về văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế; trở thành Thủ đô kết nối toàn cầu. “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” là trung tâm của mọi định hướng phát triển, là nguồn lực nội sinh, căn cốt hình thành bản lĩnh, trí tuệ, nền tảng để phát triển Thủ đô.

Về mục tiêu, tầm nhìn, dự thảo Nghị quyết xác định các mục tiêu theo từng giai đoạn 10 - 20 năm cụ thể như sau: Giai đoạn 2026-2035: GRDP tăng từ 11,5% trở lên; GRDP năm 2035 đạt 195 tỷ USD; tỷ trọng kinh tế số từ 50% GRDP trở lên; tỷ trọng công nghiệp văn hóa từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 19.300 USD. Năm 2045: Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu; Giai đoạn 2036-2045, GRDP tăng trên 11%; GRDP năm 2045 đạt 680 tỷ USD. GRDP bình quân đầu người khoảng 45.000 USD; tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 60% GRDP trở lên; tỷ trọng công nghiệp văn hóa chiếm từ 15% GRDP trở lên. Năm 2065, Thủ đô Hà Nội có trình độ phát triển cao và bền vững, thuộc top 10 Thủ đô hạnh phúc nhất trên thế giới; Giai đoạn 2046-2065 GRDP tăng khoảng 5%; GRDP năm 2065 đạt 2.000 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người khoảng 100.000USD; tỷ trọng kinh tế số từ 70% GRDP trở lên; tỷ trọng công nghiệp văn hóa từ 25% GRDP trở lên và sau năm 2065 Thủ đô Hà Nội duy trì phát triển ổn định, bền vững; xứng đáng là Thủ đô của nước xã hội chủ nghĩa phát triển.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các tham luận tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo và chăm lo đời sống nhân dân của Thủ đô ngày càng tốt hơn trong thời gian tới, hướng tới một Thủ đô Hà Nội an toàn lành mạnh. Đồng thời, cho rằng 2 nghị quyết được bàn tại buổi làm việc rất quan trọng để Thủ đô phát triển bền vững trong thời gian tới, chính vì vậy ngay khi được các cơ quan chức năng thẩm định thông qua, thành phố cần triển khai ngay vào cuộc sống gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng với biểu dương những kết quả khá toàn diện của Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong việc giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh, liên quan trực tiếp đến đời sống của bà con nhân dân, nổi bật là những chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình giao thông trọng điểm của thành phố, hay các vấn đề trật tự an ninh an toàn xã hội... Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư nêu rõ, giai đoạn này không cho phép chúng ta tiếp tục phát triển theo quán tính cũ, đòi hỏi tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn và chất lượng hơn dựa trên đổi mới mô hình phát triển và đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực thực thi, năng lực quản trị. Trong bối cảnh đó thì vai trò của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư đề nghị, tầm nhìn xuyên suốt của Thủ đô phải gắn với tầm nhìn quốc gia, Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực đất nước, vì vậy, Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn mà phải định vị vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, phấn đấu để Thủ đô có vai trò dẫn dắt và định hình các mô hình phát triển mới.