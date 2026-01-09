Miễn nhiệm, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hoá

UBND tỉnh Thanh Hoá miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ra các quyết định về miễn nhiệm và bổ nhiệm lãnh đạo tại Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hoài Anh.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Lý do miễn nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh là thực hiện theo nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa tại Quyết định số 3920/QĐUBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa đối với ông Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lý do miễn nhiệm là kiện toàn Trưởng Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hoá cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, kiêm nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.