Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Miễn nhiệm, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hoá

UBND tỉnh Thanh Hoá miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thiên Tuấn

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ra các quyết định về miễn nhiệm và bổ nhiệm lãnh đạo tại Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa.

anh-chup-man-hinh-2026-01-09-luc-145448.png
Ông Nguyễn Hoài Anh.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Lý do miễn nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh là thực hiện theo nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa tại Quyết định số 3920/QĐUBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa đối với ông Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lý do miễn nhiệm là kiện toàn Trưởng Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hoá cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, kiêm nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

#miễn nhiệm #bổ nhiệm #nhân sự #thanh hoá #công tác cán bộ #nguyễn hoài anh

Bài liên quan

Chính trị

Công an tỉnh Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng Tham mưu nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Ngày 7/1/, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung đã trao quyết định điều động Thượng tá Vũ Mạnh Hà (quê quán xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên), hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Xem chi tiết

Chính trị

Bổ nhiệm 2 Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Ngày 7/1, Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đối với các Thẩm phán TANDTC Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước chúc mừng 2 Phó Chánh án TANDTC được bổ nhiệm và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và ngành Tòa án; đồng thời, là niềm vinh dự lớn lao, cũng như trách nhiệm hết sức to lớn đối với hai đồng chí.

anh-chup-man-hinh-2026-01-07-luc-161315.png
Xem chi tiết

Chính trị

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố.

Chiều 5/1, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đối với Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố.

56.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới