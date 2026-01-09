Hà Nội

Chính trị

Ông Phạm Đại Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Nguyễn Hinh

Chiều 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

3494799324953662317.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Phạm Đại Dương. Ảnh: TQ

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở.

Ông Dương luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tin cậy giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng học hỏi, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê ở thành phố Hà Nội; là thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông bắt đầu công tác tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ở vị trí chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư từ 9/2002 - 6/2003. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí ở cơ quan này, từ 4/2013 - 9/2015, ông Dương giữ chức Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Từ năm 10/2015 - 7/2018, ông Phạm Đại Dương Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Từ tháng 8/2018 - 7/2020, ông Phạm Đại Dương được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 8/2020 - 10/2020, ông Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 10/2020 - 1/2021, ông Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Từ tháng 1/2021 - 1/2025, ông Dương là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Từ tháng 7/2021 - 3/2025, ông Phạm Đại Dương được bầu là Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên (đến 3/2025).

Từ tháng 1/2025 - 2/2025, ông Dương tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 2/2025, ông Dương là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

