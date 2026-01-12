Hà Nội

Chính trị

Những dấu ấn nổi bật và tư duy phát triển mới của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Nhiệm kỳ Đại hội XIII đã có những Nghị quyết, quyết sách chiến lược, quan trọng, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ Đại hội XIV sắp tới.

Thiên Tuấn

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được đánh giá là một giai đoạn có nhiều dấu ấn đặc biệt, nhất là trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ.

Trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển vào ngày 19/1/2026, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đã có những chia sẻ với Báo Tri thức và Cuộc sống về những dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội XIII với những Nghị quyết, quyết sách chiến lược, quan trọng, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ Đại hội XIV sắp tới.

gop-y-van-kien-19.jpg
PGS.TS Bùi Thị An phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng do Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 7/11/2025. (Ảnh: Gia Đạt)

HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN LÀ TRÊN HẾT

Theo PGS.TS Bùi Thị An, dấu ấn lớn nhất chính là việc Việt Nam đã vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân. Trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, việc duy trì được ổn định đã là một thành công rất lớn.

Kết quả đó xuất phát từ tầm nhìn chiến lược đúng đắn của Đảng và Đại hội XIII, thể hiện ở những quyết sách kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, giúp đất nước không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn định hình rõ hướng phát triển dài hạn. Đại hội XIII đã xác lập tầm nhìn phát triển đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045 – những mốc chiến lược quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

Một dấu ấn quan trọng khác của nhiệm kỳ XIII là sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển, chuyển từ trọng tâm “tăng trưởng” sang “phát triển bền vững và bao trùm”. Nếu trước đây tăng trưởng GDP thường được xem là thước đo chủ yếu, thì nay phát triển được nhìn nhận toàn diện hơn, gắn với an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của người dân và bảo vệ môi trường. Tăng trưởng kinh tế phải song hành với tiến bộ xã hội, môi trường sống trong lành và nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt, nhiệm kỳ XIII đã khẳng định rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng, động lực then chốt cho phát triển đất nước. Đây được coi là trụ cột quan trọng để thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển xanh và phát triển bền vững. Phát triển xanh không chỉ là tăng trưởng về quy mô mà còn là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đồng thời bảo đảm môi trường và tính bao trùm trong phát triển. Hàng loạt nghị quyết quan trọng được ban hành, trong đó có Nghị quyết 57, đã tạo động lực mạnh mẽ cho khoa học – công nghệ và đội ngũ cán bộ khoa học, mở ra triển vọng mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Bên cạnh đó, Đảng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân thông qua các chủ trương, nghị quyết lớn, trong đó có Nghị quyết 68, nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển. Cùng với đó là các nghị quyết về giáo dục, đào tạo và y tế (như Nghị quyết 71, 72), nhấn mạnh giáo dục là nền tảng gốc và chăm sóc sức khỏe nhân dân là yếu tố cốt lõi, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.

ĐẶT VĂN HOÁ VÀ CON NGƯỜI NGANG TẦM VỚI KINH TẾ

Một điểm nhấn sâu sắc khác của nhiệm kỳ XIII là việc đặt văn hóa và con người ngang tầm với kinh tế. Quan điểm coi “văn hóa là nền tảng của sự phát triển” được khẳng định rõ, cho thấy tầm nhìn toàn diện, bền vững và nhân văn. Phát triển kinh tế nếu tách rời văn hóa và con người sẽ không thể bền vững; ngược lại, văn hóa chính là sức mạnh nội sinh, là nền móng tinh thần của đất nước.

ok10.jpg

Song song với phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ XIII cũng ghi dấu ấn rõ nét trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từng bước tháo gỡ các nút thắt về thể chế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho phát triển đất nước.

Có thể khẳng định, với những dấu ấn toàn diện và sâu sắc, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã tạo nền tảng vững chắc, định hướng rõ ràng cho sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

