Công an tỉnh Thanh Hoá công bố quyết định công tác cán bộ

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các đơn vị.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao các Quyết định về việc điều động Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế;

Điều động Thượng tá Hà Văn Hải, Trưởng phòng An ninh kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

Trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu;

Bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Minh Hưng, Phó Trưởng phòng Hậu cần giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần;

Bổ nhiệm Thiếu tá Tống Đình Xuân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.