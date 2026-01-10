Hà Nội

Chính trị

Công an tỉnh Thanh Hoá công bố quyết định công tác cán bộ

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các đơn vị.

Thiên Tuấn

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao các Quyết định về việc điều động Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế;

Điều động Thượng tá Hà Văn Hải, Trưởng phòng An ninh kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

Trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu;

Bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Minh Hưng, Phó Trưởng phòng Hậu cần giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần;

Bổ nhiệm Thiếu tá Tống Đình Xuân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Chính trị

Đảm bảo tuyệt đối an ninh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an với tinh thần “chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình” để bảo vệ tuyệt đối an ninh Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng dự và chỉ đạo buổi Lễ.
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo đảm tuyệt đối ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an, thời gian qua, Tiểu ban ANTT Đại hội XIV của Đảng/Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm ANTT Đại hội, với mục tiêu, yêu cầu cao nhất.
Chính trị

Ông Trương Quốc Huy có đơn xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Bộ Chính trị đồng ý cho ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và nghỉ công tác.

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Quốc Huy. Ảnh: phutho.gov.vn
Chính trị

Miễn nhiệm, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hoá

UBND tỉnh Thanh Hoá miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ra các quyết định về miễn nhiệm và bổ nhiệm lãnh đạo tại Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hoài Anh.
