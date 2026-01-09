Hà Nội

Chính trị

Ông Trương Quốc Huy có đơn xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Bộ Chính trị đồng ý cho ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và nghỉ công tác.

Nguyễn Hinh

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

18122025trienkhaicocheth01.jpg
Ông Trương Quốc Huy. Ảnh: phutho.gov.vn

Thông tin tại hội nghị cho biết, trước đó ông Trương Quốc Huy (Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân.

Bộ Chính trị đã đồng ý cho ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh có liên quan, được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, vào sáng 30/9/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Quốc Huy sinh năm 1970, quê tỉnh Nam Định cũ, nay là Ninh Bình, có trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Trương Quốc Huy từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty xi măng Vicem Hoàng Mai tỉnh Nghệ An; Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Huyện ủy Duy Tiên (Hà Nam cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cũ.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định, ông Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình mới.

