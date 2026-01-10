Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đảm bảo tuyệt đối an ninh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an với tinh thần “chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình” để bảo vệ tuyệt đối an ninh Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thiên Tuấn
library-20260110122244-f3f2fa24-cd21-4524-8f65-b8bfd9174c98-deecfbad1d21927fcb30.jpg
Sáng 10/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng dự và chỉ đạo buổi Lễ.
library-20260110121937-e9dbd855-721a-4113-97bb-eb6fa8bdd14c-atx-2962.jpg
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo đảm tuyệt đối ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an, thời gian qua, Tiểu ban ANTT Đại hội XIV của Đảng/Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm ANTT Đại hội, với mục tiêu, yêu cầu cao nhất.
library-20260110121937-290daebc-142c-42d5-9b4d-9da4b4ee6f11-atx-2998.jpg
Trong đó, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra Đại hội, mà trên phạm vi cả nước.
library-20260110122120-611fb599-380c-4b46-9624-600639d38971-atx-3054.jpg
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động ban hành các chỉ thị, kế hoạch; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai hàng trăm phương án tác chiến bảo vệ trên cả thực địa và trên không gian mạng, không chỉ tại Hà Nội mà trên phạm vi toàn quốc.
library-20260110122545-562ce838-91d3-4df3-b104-1d7d5a413137-atx-3295.jpg
Qua buổi diễn tập cần kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để bổ sung, hoàn thiện các phương án chiến đấu trong mọi tình huống.
library-20260110122545-ad3c4871-7e31-4df3-a8d9-a6d9ba09bf07-atx-3220.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, phải siết chặt kỷ cương, nắm chắc tình hình từng địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở mức cao nhất. Tăng cường kiểm tra các đợt cao điểm tấn công tội phạm, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, thường xuyên túc trực, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ tại tất cả các địa điểm diễn ra Đại hội cũng như nơi lưu trú của đại biểu.﻿
library-20260110122545-f98ee37e-22d8-449b-bf93-09abacccddfa-atx-3273.jpg
Các phương án phân luồng, dẫn đón đại biểu phải được thực hiện khoa học, bài bản, nhuần nhuyễn, đảm bảo giao thông thông suốt nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Nhân dân. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động Nhân dân cùng tham gia bảo vệ sự kiện trọng đại của đất nước.
library-20260110122615-0e499a65-87a8-4a7d-a249-3d7b701b5037-atx-3352.jpg
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cá nhân đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT nói chung, Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng nói riêng.
library-20260110122615-9ea573a0-ecac-4b6d-aba0-5481640544d0-atx-3311.jpg
Lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT Đại hội XIV của Đảng sẽ nghiêm túc lĩnh hội và triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, những thành tựu, kết quả đã đạt được.
library-20260110122639-0ed1a67d-0b11-4878-a0c3-979a555a99ff-atx-3372.jpg
Luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó liệt, hiệu quả khăn, thách thức, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, dành toàn tâm, toàn lực, “chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình” để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
library-20260110122639-4e32720e-9250-428a-9f4d-6796f3f54197-atx-3402.jpg
Với tinh thần đó, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát lệnh xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
library-20260110122639-9f355f2e-d896-4e9b-87e9-d7863ab20083-atx-3387.jpg
Ngay sau đó là chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện đặc chủng của Bộ Công an và lực lượng trực thăng thuộc Trung đoàn Không quan 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân – Bộ Quốc phòng; báo cáo kết quả huấn luyện các nội dung thực hiện phương án bảo đảm ANTT với các nội dung đồng diễn Bài Quyền dùi cui, lá chắn, nội dung khí công, công phá, bắn súng ứng dụng…
library-20260110122720-65dab85f-6195-4932-878a-decea29b8cb4-atx-3418.jpg
library-20260110122720-311a61da-7bdd-449d-9220-4594d3539082-atx-3430.jpg
library-20260110122759-e83be50d-ca0c-449b-828b-778db4e230c4-atx-3455.jpg
library-20260110122800-128a029e-45f7-4a7d-8957-92f70f604759-atx-3446.jpg
library-20260110122823-b5724a60-fcfe-4554-88c6-b72b1a3c2dec-atx-3468.jpg
library-20260110122846-55f83401-348f-49c8-ad01-b22e32640494-atx-3487.jpg
library-20260110122908-52ae55c0-74b6-4696-be2e-347d9cdee3a1-atx-3569.jpg
library-20260110122908-a3b2fd20-1e95-4b06-8789-fb8c34309c26-atx-3528.jpg
library-20260110122934-fa6fd2f3-b00d-4b40-9be9-90667bd01207-atx-3583.jpg
library-20260110123002-81280a02-07e2-4e42-b023-dbf5226c2290-atx-3647.jpg
library-20260110123029-b7dbe50b-7cd1-4875-8850-021e7469e0dd-atx-3749.jpg
library-20260110123050-fb5e4991-b65e-43b7-b73a-b86596a9112f-atx-3876.jpg
#đại hội đảng #công an #xuất quân #an ninh #đại biểu #Đảng cộng sản

Bài liên quan

Chính trị

Hà Nội treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 14/1/2026 đến hết ngày 25/1/2026.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 32/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

anh-chup-man-hinh-2026-01-10-luc-092802.png
Xem chi tiết

Chính trị

Quân đội sẵn sàng đảm nhiệm đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng

Cục Xe máy-Vận tải được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tập huấn lái xe đưa đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Lữ đoàn 971, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã tổ chức khai mạc tập huấn lái xe phục vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

anh-chup-man-hinh-2026-01-10-luc-091257.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới