Hà Nội treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 14/1/2026 đến hết ngày 25/1/2026.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 32/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.
Quân đội sẵn sàng đảm nhiệm đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng
Cục Xe máy-Vận tải được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tập huấn lái xe đưa đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Với nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Lữ đoàn 971, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã tổ chức khai mạc tập huấn lái xe phục vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ông Trương Quốc Huy có đơn xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
Bộ Chính trị đồng ý cho ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và nghỉ công tác.
Tăng cường phối hợp truyền thông, Lâm Đồng ký kết với 29 cơ quan báo chí
Việc tỉnh Lâm Đồng ký hợp tác truyền thông với 29 cơ quan báo chí, trong đó có Báo Tri thức và Cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin.
Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng
UBND TP Hải Phòng vừa công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025.
Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng
Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Đảm bảo tuyệt đối an ninh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Bộ Công an với tinh thần “chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình” để bảo vệ tuyệt đối an ninh Đại hội lần thứ XIV của Đảng.