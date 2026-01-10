Đảm bảo tuyệt đối an ninh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an với tinh thần “chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình” để bảo vệ tuyệt đối an ninh Đại hội lần thứ XIV của Đảng.