Tăng cường phối hợp truyền thông, Lâm Đồng ký kết với 29 cơ quan báo chí

Việc ký kết hợp tác giữa Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng và 29 cơ quan báo chí được kỳ vọng góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, mục tiêu phát triển của tỉnh.

Chiều 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với 29 cơ quan báo chí có phóng viên, văn phòng thường trú đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với sự phát triển chung của địa phương trong thời gian qua. Theo ông Lộc, báo chí đã kịp thời lan tỏa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Cũng tại hội nghị, ông Võ Thanh Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền tỉnh với các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Lâm Đồng trong giai đoạn tới.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, các cơ quan báo chí sẽ phối hợp tuyên truyền kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân.

Trọng tâm tuyên truyền tập trung vào các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; cùng các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; quảng bá hình ảnh Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng đổi mới, năng động; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và du lịch; phản ánh những cách làm mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.