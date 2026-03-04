Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 24

Ngày 4/3, thông tin từ đơn vị quản lý bảo trì Quốc lộ 24 cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và máy móc để khắc phục triệt để các điểm sạt lở trên tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Km112+100, đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều máy đào, xe cơ giới đang hoạt động liên tục để bóc tách, múc dỡ khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở, vận chuyển ra khỏi phạm vi nền đường.

Múc dỡ đất các đoạn taluy dương có nguy cơ sạt lở trên Quốc lộ 24.

Các điểm thi công được tổ chức đồng bộ, tận dụng tối đa những ngày nắng để xử lý dứt điểm các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại.

Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng & Quản lý Công trình Giao thông Kon Tum cho biết, ngoài sạt lở taluy dương, dọc tuyến QL24 hiện còn xuất hiện nhiều ổ gà, mặt đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

“Đối với một số điểm hư hỏng nghiêm trọng như Km76+900, nền đường xuất hiện vết nứt lớn và bị sụt lún mạnh do sạt lở, đơn vị đã khẩn trương triển khai máy móc, đổ đá gia cố để khắc phục tạm thời, đảm bảo các phương tiện có thể lưu thông an toàn,” đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng & Quản lý Công trình Giao thông Kon Tum thông tin.

Tập kết vật liệu khắc phục đoạn hư hỏng nặng tại Km 76+900.

Trước đó, vào tháng 11/2025, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại nhiều đoạn trên Quốc lộ 24, làm hư hỏng mặt đường và các công trình phụ trợ. Đến nay, một số vị trí vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận tiện, an toàn và lâu dài, mới đây Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã trình UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Km32 đến Km89+513 của Quốc lộ 24.

Dự án có tổng chiều dài hơn 57km, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.350 tỷ đồng, kỳ vọng sẽ từng bước giải quyết căn cơ tình trạng xuống cấp, sạt lở, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.