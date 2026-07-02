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Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công khối u buồng trứng 5kg tại Quảng Trị

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u "khủng" nặng gần 5kg, nữ bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và cho biết cảm giác nhẹ bụng rõ rệt.

Hạo Nhiên

Ngày 02/07, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ trọn vẹn khối u buồng trứng phải có kích thước khoảng 40 x 30cm, nặng gần 5kg cho một nữ bệnh nhân 59 tuổi, trú tại xã Cồn Tiên.

Trước đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hông trái lan xuống hạ vị. Khai thác bệnh sử cho thấy từ khoảng tháng 7/2025, bệnh nhân nhận thấy bụng ngày càng to nhưng nghĩ là thay đổi bình thường nên không đi khám. Chỉ khi cơn đau tăng dần, người bệnh mới đến cơ sở y tế kiểm tra.

Qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng bụng - tiểu khung, các bác sĩ Khoa Phụ sản phát hiện một khối u rất lớn, nghi xuất phát từ buồng trứng phải và chỉ định phẫu thuật.

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Các bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật, cắt bỏ khối u.

Theo ê-kíp điều trị, đây là ca mổ có độ khó cao do khối u phát triển với kích thước lớn, chiếm gần toàn bộ ổ bụng. Mục tiêu của ca phẫu thuật là lấy trọn khối u, tránh làm vỡ để hạn chế nguy cơ phát tán tế bào nếu khối u có bản chất ác tính, đồng thời bảo tồn tối đa các cơ quan lân cận.

Sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở bụng và cắt bỏ nguyên vẹn khối u nặng khoảng 5kg. Quá trình kiểm tra sau mổ cho thấy các phần phụ còn lại, niệu quản, mạc nối lớn và các tạng trong ổ bụng không ghi nhận bất thường.

Ngay sau đó, bệnh phẩm đã được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định bản chất khối u.

Sau 6 giờ phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và cho biết cảm giác nhẹ bụng rõ rệt.

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