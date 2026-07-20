5 người tử vong vì khí H₂S: Chuyên gia cảnh báo sai lầm chết người

Theo thông tin từ bệnh viện, vụ tai nạn khiến tổng cộng 13 người gặp nạn, trong đó 5 người đã tử vong tại hiện trường hoặc trước khi đến cơ sở y tế. 8 nạn nhân còn lại được chuyển cấp cứu khẩn cấp.

Thăm khám cho các bệnh nhân ngộ độc - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bệnh nhân đều là nam giới, tuổi từ 32 đến 46, là nhân viên của công ty chăn nuôi.

Hiện trường xảy ra tai nạn là bể chứa nước phân khép kín, kích thước khoảng 2 x 2 x 3 m, miệng bể rộng hơn 1 m.

Ban đầu, một công nhân không may rơi xuống bể và bất tỉnh. Nhiều người khác lập tức xuống cứu hoặc cúi sâu xuống miệng bể để kéo nạn nhân lên nhưng không có phương tiện bảo hộ, dẫn đến tình trạng ngộ độc dây chuyền.

Trong số 8 bệnh nhân đang điều trị, có 2 người trực tiếp xuống bể sau cùng, được buộc dây bảo hiểm. Khi vừa tiếp cận đáy bể, cả hai nhanh chóng xuất hiện triệu chứng khó chịu rồi bất tỉnh nhưng được kéo lên kịp thời và tỉnh lại sau vài phút. 6 bệnh nhân còn lại là những người tham gia kéo nạn nhân từ phía trên miệng bể.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng đau đầu, một số trường hợp bị kích ứng, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic và tiêu cơ vân. Hiện tất cả vẫn đang được theo dõi, đánh giá và điều trị tích cực.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, hydro sulfua (H₂S) là loại khí cực độc, có cơ chế gây độc tương tự xianua khi ức chế nhanh quá trình hô hấp tế bào, làm các cơ quan trong cơ thể rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, đặc biệt là não và tim.

Ở nồng độ thấp, H₂S có mùi trứng thối đặc trưng. Tuy nhiên, khi nồng độ tăng cao, khí này làm liệt dây thần kinh khứu giác gần như ngay lập tức, khiến nạn nhân không còn khả năng nhận biết mùi để kịp thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Khí H₂S cũng gây kích ứng mạnh niêm mạc mắt và đường hô hấp, đồng thời có thể dẫn đến nhiễm toan chuyển hóa nặng, tiêu cơ vân và tổn thương đa cơ quan.

Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh, nhiều người vẫn nhầm tưởng các vụ ngạt trong hầm biogas, giếng hoặc bể chứa là do khí metan (CH₄). Thực tế, nguyên nhân gây tử vong hàng loạt trong phần lớn các vụ tai nạn dạng này lại chính là khí H₂S.

Để phòng ngừa, không tự ý xuống hầm biogas, bể chứa, giếng, cống hoặc các không gian kín. Chỉ làm việc trong các khu vực này khi đã được thông khí đầy đủ, đo kiểm an toàn và sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ chuyên dụng.

Theo các chuyên gia chống độc, điều nguy hiểm nhất trong các vụ ngộ độc H₂S là hiện tượng "người cứu trở thành nạn nhân". Vì vậy, khi xảy ra tai nạn, tuyệt đối không lao xuống cứu người nếu không có mặt nạ phòng độc kèm bình dưỡng khí; Nhanh chóng thông gió, dùng quạt hoặc bơm khí sạch để đẩy khí độc ra ngoài. Nếu buộc phải tiếp cận hiện trường, người cứu hộ phải có dây bảo hiểm và lực lượng hỗ trợ phía trên.

Dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc H₂S Bất tỉnh rất nhanh sau khi bước vào hầm, giếng, bể chứa hoặc không gian kín. Mắt đỏ, kích ứng, xung huyết kết mạc. Đồ kim loại bằng đồng, bạc hoặc sắt trên người có thể bị xỉn màu, chuyển đen do phản ứng với H₂S. Xét nghiệm khí máu cho thấy lactate tăng cao.

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