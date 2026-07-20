Sản phụ bị rau bong non, tiền sản giật thoát cửa tử nhờ cấp cứu thần tốc

Sản phụ Trần Thị T. (39 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, Quảng Ninh) mang thai lần thứ tư ở tuần thai 32 tuần 6 ngày, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận huyết áp của sản phụ tăng cao, ở mức 180/100 mmHg. Tử cung co cứng liên tục. Kết quả siêu âm phát hiện tụ máu sau bánh rau, một phần bánh rau đã bong khỏi thành tử cung. Đồng thời, tim thai xuất hiện dấu hiệu suy cấp.

Trước tình trạng nguy kịch, người bệnh được chuyển thẳng đến phòng mổ. Ê-kíp đã đón thành công một bé trai nặng 1.620g. Sau sinh, trẻ hồng hào, khóc tốt, các phản xạ sơ sinh ban đầu ổn định và được chuyển đến Khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc chuyên sâu do sinh non.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khoảng 300g máu cục tụ sau bánh rau, phù hợp với chẩn đoán rau bong non. Sản phụ được truyền máu và huyết tương ngay trong mổ nhằm ổn định huyết động, đồng thời phòng ngừa rối loạn đông máu - biến chứng nguy hiểm thường gặp ở những trường hợp rau bong non nặng.

Hiện sức khỏe người mẹ ổn định và đã được xuất viện. Em bé vẫn đang được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện do sinh non.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, rau bong non là tình trạng bánh rau bong khỏi thành tử cung trước khi em bé được sinh ra. Khi bánh rau tách khỏi tử cung, quá trình cung cấp oxy và dưỡng chất cho thai nhi bị gián đoạn, khiến thai nhi nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu oxy, suy thai cấp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đối với người mẹ, rau bong non có thể gây mất máu ồ ạt, sốc, rối loạn đông máu và nhiều biến chứng sản khoa nặng khác, đe dọa tính mạng.

Tiền sản giật và tăng huyết áp thai kỳ được xác định là những yếu tố nguy cơ hàng đầu làm gia tăng khả năng xảy ra rau bong non. Ngoài ra, nguy cơ cũng cao hơn ở phụ nữ mang thai trên 35 tuổi, sinh nhiều lần hoặc có tiền sử tăng huyết áp.

Các chuyên gia sản khoa Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, việc nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng là yếu tố quyết định khả năng cứu sống cả mẹ và con.

Khám thai định kỳ giúp theo dõi huyết áp, đánh giá sự phát triển của thai và phát hiện sớm các bất thường trong thai kỳ, từ đó có kế hoạch điều trị, theo dõi phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các tai biến sản khoa nguy hiểm.

Dấu hiệu cảnh báo rau bong non và tiền sản giật cần đi viện ngay Thai phụ cần đến cơ sở y tế khẩn cấp khi xuất hiện một trong các dấu hiệu sau: - Đau bụng nhiều, tử cung co cứng liên tục. - Ra máu âm đạo trong thai kỳ. - Thai máy giảm hoặc không cảm nhận được thai cử động. - Huyết áp tăng cao. - Đau đầu dữ dội, nhìn mờ. - Phù nhiều ở mặt, tay hoặc chân.

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