Ăn mau no, bụng ngày càng to, nữ sinh 17 tuổi phát hiện khối u khổng lồ

Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh nhập viện trong tình trạng bụng to nhanh bất thường, thường xuyên có cảm giác nặng bụng, ăn mau no và khó chịu kéo dài. Điều đáng nói là trước đó, do vẫn có kinh nguyệt đều nên gia đình cho rằng em chỉ tăng cân hoặc gặp vấn đề tiêu hóa thông thường.

Chỉ đến khi vòng bụng ngày càng lớn trong thời gian ngắn, gia đình mới đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp chiếu xác định người bệnh có khối u buồng trứng trái kích thước rất lớn, chiếm gần toàn bộ ổ bụng và chèn ép nhiều cơ quan lân cận nên được chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, do khối u quá lớn, các bác sĩ buộc phải cắt phần phụ trái gồm buồng trứng và vòi trứng bên trái để bảo đảm an toàn.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, sức khỏe nữ sinh ổn định, hồi phục tốt và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Khối u buồng trứng khổng lồ - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Xuân Trường, Phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, u buồng trứng ở trẻ vị thành niên có thể diễn tiến âm thầm, triệu chứng ban đầu không rõ ràng nên dễ bị bỏ qua. Khi có biểu hiện bụng to nhanh, chướng bụng kéo dài, ăn mau no hoặc đau âm ỉ vùng bụng dưới, gia đình không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đi khám sớm.

Đối với trẻ vị thành niên, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm đặc biệt quan trọng bởi có thể giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tăng khả năng bảo tồn mô buồng trứng lành, qua đó bảo vệ chức năng sinh sản về sau.

Bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC