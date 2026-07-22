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[GALLERY] Ngắm Mercedes-Maybach GLS 680, "biệt thự di động" hơn 180.000 USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ngắm Mercedes-Maybach GLS 680, "biệt thự di động" hơn 180.000 USD

Mercedes-Maybach hiện vẫn chưa công bố giá bán của GLS 680 2027 mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá khởi điểm của xe sẽ cao hơn mức 180.000 USD của GLS 600.

Nguyễn Anh
Với những khách hàng tìm kiếm đỉnh cao của sự sang trọng khi di chuyển trên đường nhưng vẫn chưa hài lòng với không gian mà Mercedes S-Class đầu bảng mang lại, Maybach giờ đây đã có thêm lựa chọn để họ xuống tiền. Câu trả lời của hãng là Mercedes-Maybach GLS 680 2027 mới, ra mắt chỉ vài tháng sau khi phiên bản tiêu chuẩn của GLS trải qua đợt nâng cấp toàn diện.
Với những khách hàng tìm kiếm đỉnh cao của sự sang trọng khi di chuyển trên đường nhưng vẫn chưa hài lòng với không gian mà Mercedes S-Class đầu bảng mang lại, Maybach giờ đây đã có thêm lựa chọn để họ xuống tiền. Câu trả lời của hãng là Mercedes-Maybach GLS 680 2027 mới, ra mắt chỉ vài tháng sau khi phiên bản tiêu chuẩn của GLS trải qua đợt nâng cấp toàn diện.
Đúng với phong cách của các mẫu xe Maybach, chiếc SUV hạng sang Mercedes-Maybach GLS 680 2027 không thể thiếu hàng loạt chi tiết mạ crôm. Phần đầu xe nổi bật với viền crôm mới bao quanh lưới tản nhiệt dưới.
Đúng với phong cách của các mẫu xe Maybach, chiếc SUV hạng sang Mercedes-Maybach GLS 680 2027 không thể thiếu hàng loạt chi tiết mạ crôm. Phần đầu xe nổi bật với viền crôm mới bao quanh lưới tản nhiệt dưới.
Phía trên là lưới tản nhiệt trung tâm với các nan dọc đặc trưng. Các chi tiết nhận diện của xe Maybach xuất hiện trên hốc hút gió trong khi cản trước thiết kế lại được bổ sung nhiều đường viền kim loại sáng bóng.
Phía trên là lưới tản nhiệt trung tâm với các nan dọc đặc trưng. Các chi tiết nhận diện của xe Maybach xuất hiện trên hốc hút gió trong khi cản trước thiết kế lại được bổ sung nhiều đường viền kim loại sáng bóng.
Phong cách thiết kế tương tự được áp dụng cho khu vực phía sau xe. Tại đây, Mercedes-Maybach GLS 680 2027 sở hữu cửa cốp mới cùng cụm đèn hậu có họa tiết ngôi sao mạ crôm, giúp xe vẫn tạo dấu ấn ngay cả khi rời đi.
Phong cách thiết kế tương tự được áp dụng cho khu vực phía sau xe. Tại đây, Mercedes-Maybach GLS 680 2027 sở hữu cửa cốp mới cùng cụm đèn hậu có họa tiết ngôi sao mạ crôm, giúp xe vẫn tạo dấu ấn ngay cả khi rời đi.
Viền ngoài của lưới tản nhiệt cùng logo Maybach đều có khả năng phát sáng. Những khách hàng muốn nổi bật hơn nữa có thể bổ sung biểu tượng Mercedes-Benz phát sáng trên nắp ca-pô, trong khi các điểm nhấn màu vàng hồng được bố trí bên trong và giữa cụm đèn pha. Tương tự GLS tiêu chuẩn, xe cũng được trang bị dải đèn LED chiếu sáng ban ngày với họa tiết ngôi sao.
Viền ngoài của lưới tản nhiệt cùng logo Maybach đều có khả năng phát sáng. Những khách hàng muốn nổi bật hơn nữa có thể bổ sung biểu tượng Mercedes-Benz phát sáng trên nắp ca-pô, trong khi các điểm nhấn màu vàng hồng được bố trí bên trong và giữa cụm đèn pha. Tương tự GLS tiêu chuẩn, xe cũng được trang bị dải đèn LED chiếu sáng ban ngày với họa tiết ngôi sao.
Trang bị tiêu chuẩn gồm bộ mâm 22 inch trong khi khách hàng có thể tùy chọn bộ mâm rèn 23 inch hoàn thiện bằng crôm. Bộ mâm lớn hơn đi kèm nắp chụp bánh mang biểu tượng ngôi sao 3 cánh có khả năng tự cân bằng, luôn giữ biểu tượng ở vị trí thẳng đứng ngay cả khi bánh xe quay.
Trang bị tiêu chuẩn gồm bộ mâm 22 inch trong khi khách hàng có thể tùy chọn bộ mâm rèn 23 inch hoàn thiện bằng crôm. Bộ mâm lớn hơn đi kèm nắp chụp bánh mang biểu tượng ngôi sao 3 cánh có khả năng tự cân bằng, luôn giữ biểu tượng ở vị trí thẳng đứng ngay cả khi bánh xe quay.
Những khách hàng không thích quá nhiều chi tiết sáng bóng có thể lựa chọn gói Night Series Design Package hoặc Exterior Design Package với các chi tiết crôm cùng bộ mâm tối màu và bệ bước chân bằng nhôm anod hóa màu đen.
Những khách hàng không thích quá nhiều chi tiết sáng bóng có thể lựa chọn gói Night Series Design Package hoặc Exterior Design Package với các chi tiết crôm cùng bộ mâm tối màu và bệ bước chân bằng nhôm anod hóa màu đen.
Điểm nhấn lớn nhất trên GLS 680 mới nằm ở khoang nội thất. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX thế hệ mới với hệ thống Superscreen, tích hợp 3 màn hình 12,3 inch đặt dưới một tấm kính liền khối. Hệ thống màn hình còn được mở rộng tới hàng ghế thứ hai với hai màn hình 11,6 inch, phục vụ nhu cầu giải trí trong suốt hành trình.
Điểm nhấn lớn nhất trên GLS 680 mới nằm ở khoang nội thất. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX thế hệ mới với hệ thống Superscreen, tích hợp 3 màn hình 12,3 inch đặt dưới một tấm kính liền khối. Hệ thống màn hình còn được mở rộng tới hàng ghế thứ hai với hai màn hình 11,6 inch, phục vụ nhu cầu giải trí trong suốt hành trình.
Ghế ngồi của GLS 680 được bọc da Nappa mới với các tùy chọn màu nâu và be. Những doanh nhân ngồi phía sau có thể thưởng thức rượu champagne nhờ hai giá giữ chai tích hợp trong ngăn làm mát phía sau.
Ghế ngồi của GLS 680 được bọc da Nappa mới với các tùy chọn màu nâu và be. Những doanh nhân ngồi phía sau có thể thưởng thức rượu champagne nhờ hai giá giữ chai tích hợp trong ngăn làm mát phía sau.
Maybach cũng bổ sung các vật liệu cách âm mới nhằm giảm thiểu tiếng ồn lọt vào khoang nội thất. Hệ thống âm thanh vòm Burmester gồm 15 loa cũng được trang bị tiêu chuẩn cho xe, đi kèm bộ khuếch đại công suất 710 W.
Maybach cũng bổ sung các vật liệu cách âm mới nhằm giảm thiểu tiếng ồn lọt vào khoang nội thất. Hệ thống âm thanh vòm Burmester gồm 15 loa cũng được trang bị tiêu chuẩn cho xe, đi kèm bộ khuếch đại công suất 710 W.
Bên dưới nắp ca-pô là động cơ hoàn toàn mới của Mercedes-Benz. Đây là động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L với trục khuỷu phẳng, kết hợp hệ thống mild hybrid 48 V vận hành bằng máy phát kiêm mô-tơ khởi động tích hợp và hộp số tự động 9 cấp truyền sức mạnh tới cả bốn bánh.
Bên dưới nắp ca-pô là động cơ hoàn toàn mới của Mercedes-Benz. Đây là động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L với trục khuỷu phẳng, kết hợp hệ thống mild hybrid 48 V vận hành bằng máy phát kiêm mô-tơ khởi động tích hợp và hộp số tự động 9 cấp truyền sức mạnh tới cả bốn bánh.
Động cơ V8 sản sinh công suất tối đa 603 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm trong khi mô-tơ ISG bổ sung 23 mã lực. Mức công suất này cao hơn cả Mercedes-AMG GT 63 Coupe vốn mạnh 577 mã lực. Mercedes-Benz cho biết các trục cân bằng giúp triệt tiêu rung động của động cơ, nhờ đó xe vận hành êm ái hơn đồng thời vẫn mạnh mẽ hơn.
Động cơ V8 sản sinh công suất tối đa 603 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm trong khi mô-tơ ISG bổ sung 23 mã lực. Mức công suất này cao hơn cả Mercedes-AMG GT 63 Coupe vốn mạnh 577 mã lực. Mercedes-Benz cho biết các trục cân bằng giúp triệt tiêu rung động của động cơ, nhờ đó xe vận hành êm ái hơn đồng thời vẫn mạnh mẽ hơn.
Đi cùng động cơ mới là hệ thống lái được tinh chỉnh nhằm cải thiện sự linh hoạt và độ chính xác. Hệ thống treo khí nén cũng đã được nâng cấp dành riêng cho GLS 680. Khách hàng có thể tùy chọn hệ thống E-Active Body Control có tác dụng liên tục giám sát và điều chỉnh lực giảm chấn cũng như lực đàn hồi của từng bánh xe với tần suất lên tới 1.000 lần mỗi giây.
Đi cùng động cơ mới là hệ thống lái được tinh chỉnh nhằm cải thiện sự linh hoạt và độ chính xác. Hệ thống treo khí nén cũng đã được nâng cấp dành riêng cho GLS 680. Khách hàng có thể tùy chọn hệ thống E-Active Body Control có tác dụng liên tục giám sát và điều chỉnh lực giảm chấn cũng như lực đàn hồi của từng bánh xe với tần suất lên tới 1.000 lần mỗi giây.
Mercedes-Maybach hiện vẫn chưa công bố giá bán của mẫu xe SUV hạng sang GLS 680 2027 mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá khởi điểm của xe sẽ cao hơn mức 180.000 USD của GLS 600 trước đây. Hãng xác nhận xe sẽ có mặt tại các đại lý trước thời điểm cuối năm 2026.
Mercedes-Maybach hiện vẫn chưa công bố giá bán của mẫu xe SUV hạng sang GLS 680 2027 mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá khởi điểm của xe sẽ cao hơn mức 180.000 USD của GLS 600 trước đây. Hãng xác nhận xe sẽ có mặt tại các đại lý trước thời điểm cuối năm 2026.
Video: Giới thiệu SUV hạng sang Mercedes-Maybach GLS 680 2027.
Nguyễn Anh
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