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Sống Khỏe

Người phụ nữ ở Hưng Yên được phẫu thuật thành công u xơ tử cung khổng lồ nặng 4,6kg

Từng cho rằng bụng to lên là do tăng cân theo tuổi tác, chị P.T.M.T. (49 tuổi, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) không ngờ mình đang mang trong ổ bụng một khối u xơ tử cung khổng lồ.

Thúy Nga

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chướng bụng kéo dài, tê bì chân và đau nhức cơ thể.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện khối u có kích thước rất lớn. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, chụp cắt lớp vi tính nhằm đánh giá mức độ tổn thương và ảnh hưởng của khối u tới các cơ quan lân cận.

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Ê- kíp phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Kết quả cho thấy khối u đã phát triển trong thời gian dài, chèn ép nhiều tạng quan trọng như gan, lách, dạ dày, bàng quang và cột sống. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nếu tiếp tục tiến triển.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để loại bỏ khối u.

Theo ê-kíp điều trị, đây là trường hợp phẫu thuật phức tạp do khối u phát triển lâu năm, kích thước lớn làm thay đổi cấu trúc giải phẫu vùng tiểu khung.

Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử thiếu máu mạn tính nên cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước mổ. Trước phẫu thuật, người bệnh được truyền đạm và dịch nhằm cải thiện thể trạng, tăng lưu lượng tuần hoàn, giảm nguy cơ tai biến trong quá trình can thiệp.

Ca mổ diễn ra thuận lợi trong khoảng 3 giờ. Khối u được bóc tách thành công với trọng lượng lên tới 4,6kg.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, đã có thể ăn uống nhẹ và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện.

Chia sẻ sau điều trị, chị T. cho biết, bản thân rất bất ngờ khi biết nguyên nhân khiến bụng ngày càng to không phải do béo lên mà là một khối u khổng lồ.

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Khối u xơ tử cung kích thước lớn được phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũ Thư, u xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ. Phần lớn các khối u xơ là lành tính nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể tiếp tục phát triển, đạt kích thước lớn và gây chèn ép các cơ quan xung quanh.

Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như rong kinh, cường kinh, đau tức vùng hạ vị, tiểu nhiều lần, táo bón, bụng to bất thường hoặc thiếu máu kéo dài. Tuy nhiên, không ít trường hợp bệnh tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi khối u đã rất lớn hoặc gây biến chứng.

"Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và giai đoạn tiền mãn kinh nên duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ, kết hợp siêu âm ít nhất 6 tháng/lần để phát hiện sớm các bất thường tại tử cung và buồng trứng.

Việc tầm soát định kỳ không chỉ giúp phát hiện u xơ tử cung từ giai đoạn sớm mà còn nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ phải thực hiện các cuộc phẫu thuật phức tạp khi khối u đã phát triển quá lớn", các chuyên gia khuyến cáo.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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