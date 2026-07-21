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Kho tri thức

Oxy trong nước dần cạn, đe dọa lớn đến Trái đất

Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học UC San Diego đưa ra cảnh báo, oxy đang biến mất nhanh chóng khỏi đại dương và các hệ thống nước ngọt, có khả năng đẩy hành tinh vào "tình trạng nguy hiểm".

Tuệ Minh

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá mức độ tương tác của vấn đề ngày càng nghiêm trọng này với 9 quá trình hệ thống Trái đất chính được nêu trong khuôn khổ Giới hạn Hành tinh.

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Lượng oxy hòa tan trong nước trên toàn cầu đang suy giảm nghiêm trọng.

Được giới thiệu vào năm 2009, khuôn khổ "Giới hạn Hành tinh" xác định các quá trình môi trường thiết yếu để duy trì một hành tinh ổn định và bền vững. Nó cũng theo dõi cách hoạt động của con người đang đẩy các hệ thống đó vượt quá giới hạn an toàn.

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Sự ổn định của hành tinh chúng ta phụ thuộc vào sức khỏe và sự ổn định của các hệ sinh thái dưới nước, vốn cần oxy hòa tan.

9 giới hạn hành tinh đó là biến đổi khí hậu, axit hóa đại dương, mất đa dạng sinh học, tải lượng sol khí trong khí quyển, suy giảm tầng ozone trong tầng bình lưu, thay đổi nguồn nước ngọt, thay đổi sử dụng đất, ô nhiễm hóa học và dòng chảy sinh hóa (bao gồm cả chu trình nitơ).

Các nhà nghiên cứu cho rằng nồng độ oxy hòa tan cũng nên được đưa vào một cách chính thức trở thành yếu tố thứ 10 trong Giới hạn Hành tinh. Lý do họ đưa ra là việc suy giảm lượng oxy trong nước kéo dài hàng thế kỷ và có thể không thể đảo ngược trong ít nhất hàng trăm năm.

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Hàm lượng oxy hòa tan ảnh hưởng cực kỳ lớn đến hệ thủy sinh.

"Sức khỏe và sự ổn định của hành tinh chúng ta phụ thuộc vào sức khỏe và sự ổn định của các hệ sinh thái dưới nước, vốn cần oxy để hoạt động bình thường", tác giả chính Erica Ferrer, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trung tâm Phân tích và Tổng hợp Sinh thái Quốc gia thuộc Đại học UC Santa Barbara, cho biết.

Sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra, ô nhiễm chất dinh dưỡng quá mức và những thay đổi trong sự chuyển động và thông khí của vùng nước sâu là những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng thiếu oxy trong môi trường nước.

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Oxy hòa tan thấp ảnh hưởng đến quá trình tự điều hòa nhiệt độ của Trái đất, kích thích cộng hưởng với quá trình nóng lên toàn cầu.

Khi nồng độ oxy giảm, chúng có thể làm gián đoạn các quá trình sinh học và hóa học giúp điều chỉnh khí hậu Trái đất. Sự suy giảm này cũng đe dọa các sinh vật trong chuỗi thức ăn dưới nước, từ vi sinh vật đến cá và cá mập.

Các loài động vật có vú sống ở biển cũng có thể bị ảnh hưởng ngay cả khi chúng thở không khí ở mặt nước. Việc thiếu oxy có thể làm giảm hoặc di chuyển con mồi của chúng, phá hoại môi trường sống và làm thay đổi chuỗi thức ăn mà chúng phụ thuộc vào.

Các nhà khoa học hy vọng những phát hiện này sẽ khuyến khích các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách xem xét tình trạng suy giảm oxy trong môi trường nước cùng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học và các áp lực khác lên hành tinh, thay vì coi đó là một vấn đề riêng biệt.

Biến đổi khí hậu gây thiệt hại lớn trên toàn cầu.
UC San Diego/ASLO/
#Giới hạn Hành tinh và oxy hòa tan trong nước #Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến oxy đại dương #Ô nhiễm chất dinh dưỡng và suy giảm oxy #Tác động của thiếu oxy đến hệ sinh thái thủy sinh #Nguy cơ đe dọa cân bằng khí hậu toàn cầu

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