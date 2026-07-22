Phẫu thuật thành công u tử cung nặng 1,2kg cho bệnh nhân Thalassemia

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Phụ Ngoại A5, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, người bệnh được chẩn đoán mắc beta-thalassemia từ năm 2019 nhưng không được theo dõi thường xuyên.

Gần đây, người bệnh xuất hiện tình trạng ra máu kéo dài, đau bụng, mệt mỏi, da xanh, niêm mạc và củng mạc vàng. Đây đều là những dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu máu và tan máu trên nền bệnh lý huyết học trở nên nặng hơn.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có biểu hiện choáng, đau đầu, nhìn mờ, buồn nôn, co quắp tay chân và tăng phản xạ gân xương. Với tình trạng này, cuộc phẫu thuật không thể thực hiện ngay.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Người bệnh được bổ sung canxi, điều trị hỗ trợ và theo dõi sát các chỉ số trước khi cân nhắc can thiệp ngoại khoa.

Kết quả khám lâm sàng và siêu âm cho thấy tử cung to tương đương thai khoảng 3-4 tháng, cấu trúc xơ hóa và có khối u cơ tử cung kích thước lớn. Xét nghiệm cũng ghi nhận bilirubin tăng, chủ yếu là bilirubin gián tiếp, phản ánh tình trạng huyết học cần được cân nhắc kỹ trước khi tiến hành phẫu thuật.

Lấy u xơ tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, việc truyền máu trước mổ không chỉ nhằm nâng nồng độ hemoglobin mà còn giúp người bệnh có đủ dự trữ để chịu đựng cuộc phẫu thuật, đặc biệt trong bối cảnh đang mất máu kéo dài do u cơ tử cung và mắc beta-thalassemia.

Vì vậy, dù trước đó đã được truyền khoảng 1.400ml hồng cầu khối tại Bệnh viện Huyết học, khi chuyển đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, người bệnh vẫn được chỉ định truyền thêm 3 túi hồng cầu khối.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận toàn bộ tử cung xơ hóa, bên trong có khối u cơ tử cung nặng khoảng 1.200g. Hai phần phụ không phát hiện bất thường nên được bảo tồn.

Ca mổ được thực hiện với yêu cầu kiểm soát chặt nguy cơ chảy máu. Ê-kíp phẫu thuật tiến hành xử lý cẩn trọng các cuống mạch, bóc tách và bảo vệ bàng quang, đồng thời kiểm tra nhu động hai niệu quản và tình trạng nước tiểu trước khi kết thúc cuộc mổ. Toàn bộ bệnh phẩm sau phẫu thuật được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Ca mổ căng thẳng kiểm soát nguy cơ mất máu - Ảnh BVCC

Beta-thalassemia làm tăng nguy cơ khi phẫu thuật như thế nào? - Beta-thalassemia là bệnh tan máu bẩm sinh khiến người bệnh bị thiếu máu mạn tính. - Nhiều trường hợp phải truyền máu định kỳ để duy trì nồng độ hemoglobin. - Khi có thêm tình trạng mất máu kéo dài như u cơ tử cung hoặc cần phẫu thuật, nguy cơ thiếu máu nặng và biến chứng sẽ tăng cao. - Trước phẫu thuật, người bệnh cần được đánh giá toàn diện về huyết học, chuẩn bị đủ máu, ổn định toàn trạng và phối hợp điều trị đa chuyên khoa để giảm nguy cơ tai biến trong và sau mổ.

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