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Chính trị

Trung ương bàn về Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Hội nghị Trung ương 3 đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. 

Thiên Tuấn

Ngày 21/7, Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Theo đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành phiên thảo luận tại hội trường về 4 nội dung quan trọng.

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Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3 (Ảnh: TTXVN).

Một là Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37 của Trung ương khóa XIII).

Hai là Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Ba là Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Bốn là Đề án sơ kết Nghị quyết số 18 của Trung ương khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tổng kết Nghị quyết số 3 của Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trung ương cũng thảo luận tại tổ về Đề án tổng kết Nghị quyết số 24 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 sáng 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược.

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy Nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng 4 bước chuyển chiến lược này tạo thành một chỉnh thể: tổ chức và con người tạo năng lực hành động; không gian và thể chế khơi thông nguồn lực; mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất, của cải và chất lượng sống; năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững.

“Bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại. Kết quả của Hội nghị phải được thể hiện ở sự thống nhất cao về nhận thức, sự đúng đắn của quyết sách và chuyển biến thực tế sau Hội nghị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

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