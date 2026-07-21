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Sống Khỏe

Công nghệ robot tiên tiến điều trị ung thư cổ tử cung bảo tồn khả năng sinh sản

Phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn IA2 từ khám sàng lọc, người phụ nữ được phẫu thuật robot bảo tồn khả năng sinh sản.

Thúy Nga

Chị N.G. đến khám phụ khoa định kỳ và được phát hiện xét nghiệm tế bào cổ tử cung bất thường, HPV type 16 dương tính cùng tổn thương tại cổ tử cung. Sau khi thực hiện khoét chóp để chẩn đoán, kết quả xác định người bệnh mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IA2. Các thăm khám trước phẫu thuật cho thấy chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh lan rộng.

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Robot hỗ trợ phẫu thuật ung thư tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Đào Văn Tú Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ, Bệnh viện K cho biết, đối với người bệnh ung thư còn trẻ và có nguyện vọng sinh con, việc bảo tồn chức năng sinh sản cần được đặt trong chiến lược điều trị cá thể hóa. Điều quan trọng nhất là lựa chọn đúng đối tượng và luôn bảo đảm các nguyên tắc an toàn trong điều trị ung thư.

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Cánh tay robot phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ê-kíp đã bảo tồn động mạch tử cung trong khi vẫn thực hiện cắt rộng tổ chức quanh cổ tử cung. Bên cạnh đó, việc tạo miệng nối giữa thân tử cung và phần âm đạo còn lại là bước kỹ thuật quan trọng, góp phần duy trì khả năng mang thai cũng như cải thiện kết cục sản khoa sau này.

Với hệ thống robot có hình ảnh ba chiều độ phân giải cao, tích hợp công nghệ huỳnh quang ICG cùng các dụng cụ phẫu thuật linh hoạt, phẫu thuật viên có thể nhận diện chính xác hệ thống dẫn lưu bạch huyết và hạch cửa, đồng thời thuận lợi hơn trong quá trình phẫu tích bảo tồn động mạch tử cung cũng như thực hiện các thao tác tinh vi ở vùng chậu sâu.

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Bác sĩ điều khiển robot phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện K cho biết, trước đó tại miền Bắc đã có trường hợp người mẹ sinh con khỏe mạnh sau khi được phẫu thuật cắt cổ tử cung triệt căn bảo tồn chức năng sinh sản để điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IB1.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đây không phải là phương pháp áp dụng cho tất cả người bệnh ung thư cổ tử cung. Chỉ định bảo tồn chức năng sinh sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, đặc điểm mô bệnh học, phạm vi tổn thương, tình trạng hạch và các tiêu chí chuyên môn khác. Trong mọi trường hợp, an toàn ung thư học vẫn là nguyên tắc ưu tiên cao nhất.

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