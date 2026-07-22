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Sống Khỏe

Lần đầu ứng dụng robot cắt ung thư tuyến giáp qua đường miệng

Ngày 22/7, Bệnh viện K cho biết, lần đầu bệnh viện ứng dụng robot qua đường miệng cắt ung thư tuyến giáp không để sẹo cho bệnh nhân có khối u 11m.

Thúy Nga

Không đau vùng cổ, không khàn tiếng, không nuốt nghẹn hay sờ thấy khối bất thường, chị P.T.L. (38 tuổi) được phát hiện mắc ung thư tuyến giáp trong một lần khám sức khỏe định kỳ.

Kết quả siêu âm ghi nhận hai nhân nhỏ tại thùy trái tuyến giáp. Trong đó, một nhân kích thước khoảng 11 x 7 mm có nhiều đặc điểm nghi ngờ ác tính và được phân loại TIRADS 5.

Người bệnh tiếp tục được chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA). Kết quả hướng tới carcinoma tuyến giáp thể nhú. Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán chị L. mắc ung thư thùy trái tuyến giáp giai đoạn cT1N0M0.

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Lần đầu ứng dụng robot qua đường miệng cắt ung thư tuyến giáp không để sẹo - Ảnh BVCC

Đây là giai đoạn sớm khi tổn thương còn khu trú trong tuyến giáp, chưa ghi nhận di căn hạch hay di căn xa. Vì vậy, người bệnh chỉ cần cắt thùy trái tuyến giáp kết hợp vét hạch cổ trung tâm trái, vẫn bảo tồn được thùy phải tuyến giáp, không phải điều trị iod phóng xạ, thậm chí không cần sử dụng hormon tuyến giáp sau mổ.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật robot cắt thùy trái tuyến giáp qua đường tiền đình miệng, kết hợp vét hạch cổ trung tâm trái.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đây là ca bệnh được lựa chọn trong chương trình đào tạo phẫu thuật robot nhằm minh họa quy trình điều trị ung thư tuyến giáp theo hướng chuẩn hóa. Không chỉ bảo đảm nguyên tắc cắt bỏ triệt để khối u, kỹ thuật còn hướng tới bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng vùng cổ như dây thần kinh quặt ngược thanh quản và tuyến cận giáp.

Theo ê-kíp phẫu thuật, bên cạnh hiệu quả điều trị ung thư, phẫu thuật robot qua đường tiền đình miệng mang lại nhiều ưu điểm như không để lại sẹo ngoài da, giảm sang chấn, phục hồi nhanh và nâng cao tính thẩm mỹ sau điều trị.

Đặc biệt, hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác chính xác hơn trong không gian hẹp, góp phần nâng cao hiệu quả ở những trường hợp khối u nằm ở vị trí khó hoặc có dấu hiệu xâm lấn ngoài tuyến giáp.

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Robot hỗ trợ phẫu thuật ung thư tuyến giáp - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện K cho biết, ung thư tuyến giáp là một trong những bệnh ung thư có tiên lượng tốt nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Tuy nhiên, phần lớn người bệnh giai đoạn đầu gần như không có biểu hiện lâm sàng rõ rệt. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua khám sức khỏe hoặc siêu âm tuyến giáp.

Vì vậy, người dân nên duy trì khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt thực hiện siêu âm tuyến giáp khi có chỉ định hoặc thuộc nhóm nguy cơ. Việc phát hiện sớm giúp tăng cơ hội điều trị triệt để, giảm phạm vi phẫu thuật, hạn chế phải điều trị bổ sung và cải thiện chất lượng cuộc sống sau điều trị.

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#ứng dụng robot qua đường miệng trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp #phẫu thuật bảo tồn cấu trúc vùng cổ #phát hiện sớm ung thư tuyến giáp qua khám sức khỏe định kỳ #ưu điểm kỹ thuật phẫu thuật robot không để lại sẹo #tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ trong phát hiện ung thư

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