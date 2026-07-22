Hạ thân nhiệt chỉ huy cứu trẻ sơ sinh tổn thương não do ngạt

Bệnh nhi là con của sản phụ N.T.P.U (trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ). Theo các bác sĩ, trong suốt thai kỳ, sản phụ được theo dõi đầy đủ và không ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, ngay sau khi sinh thường ở tuần thai thứ 39 tại một cơ sở y tế tuyến dưới, trẻ xuất hiện nhiều dấu hiệu nguy kịch như khóc yếu, tím tái, giảm trương lực cơ...

Sau khi được hồi sức tích cực ban đầu, trẻ được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Thăm khám cho trẻ sơ sinh bị bệnh não thiếu oxy - Ảnh BVCC

Tại Khoa Sơ sinh, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá trẻ mắc bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ mức độ vừa đến nặng. Bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp, tăng trương lực cơ, giảm phản xạ bú và xuất hiện các cơn co giật - những dấu hiệu cho thấy não đã bị tổn thương do thiếu oxy sau sinh.

Ngay lập tức, ê-kíp điều trị tiến hành hội chẩn với Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương và quyết định áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.

Theo phác đồ điều trị, thân nhiệt của trẻ được duy trì ổn định ở mức 33,5°C liên tục trong 72 giờ bằng hệ thống thiết bị chuyên dụng. Song song với đó, trẻ được hồi sức và chăm sóc tích cực nhằm hạn chế tổn thương não thứ phát do thiếu oxy.

Sau 72 giờ điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ đã tự thở, phản xạ bú phục hồi tốt, không còn xuất hiện các cơn co giật.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy tổn thương nhu mô não được kiểm soát tốt. Các chỉ số chức năng gan, thận và xét nghiệm nhiễm trùng đều trong giới hạn bình thường. Hiện trẻ tiếp tục được theo dõi và đánh giá phát triển thần kinh theo đúng phác đồ chuyên khoa.

Hạ thân nhiệt chỉ huy phục hồi não bộ cho trẻ ngạt - Ảnh BVCC

BSCKI Dương Thị Hà, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, hạ thân nhiệt chỉ huy là phương pháp điều trị được khuyến cáo trong các hướng dẫn quốc tế đối với trẻ sơ sinh đủ tháng hoặc gần đủ tháng mắc bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ mức độ vừa và nặng.

Hiệu quả của phương pháp phụ thuộc rất lớn vào việc lựa chọn đúng đối tượng và triển khai trong "thời gian vàng", tốt nhất trong vòng 6 giờ đầu sau sinh.

Kỹ thuật này giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong, đồng thời hạn chế nguy cơ để lại các di chứng thần kinh nặng như bại não, động kinh hoặc chậm phát triển tâm thần - vận động.

Theo các chuyên gia, bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật ở trẻ sơ sinh. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu ngạt sau sinh, hồi sức kịp thời và chuyển tuyến nhanh đến cơ sở có khả năng triển khai hạ thân nhiệt chỉ huy có ý nghĩa quyết định đối với tiên lượng của trẻ.

Dấu hiệu trẻ sơ sinh cần được cấp cứu ngay sau sinh Khóc yếu hoặc không khóc sau sinh. Tím tái, thở yếu hoặc ngừng thở. Giảm hoặc mất trương lực cơ. Bú kém, giảm phản xạ bú. Co giật, li bì hoặc đáp ứng kém với kích thích.

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