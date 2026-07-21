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Sống Khỏe

Nắng nóng thất thường, nhiều người nhập viện vì cúm và Covid-19

Các bác sĩ Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, từ ngày 1/6 đến 15/7, đơn vị đã tiếp nhận 58 trường hợp mắc cúm A, B và 13 trường hợp mắc Covid-19.

Thúy Nga

Đáng lưu ý, sau khi số ca cúm A có dấu hiệu giảm, bệnh viện lại ghi nhận xu hướng gia tăng các ca mắc cúm B. Chỉ trong khoảng một tháng rưỡi gần đây đã có 40 trường hợp cúm B phải điều trị nội trú.

BS CKI Trần Quốc Tuấn, Phó Khoa Các bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, mặc dù mùa hè không phải là thời điểm cao điểm của các bệnh đường hô hấp, nhưng nhiều yếu tố đang tạo điều kiện thuận lợi cho virus lưu hành trong cộng đồng.

Theo BS Tuấn, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người thường xuyên sinh hoạt trong không gian kín có sử dụng điều hòa. Bên cạnh đó, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa môi trường trong nhà và ngoài trời, cùng với nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao trong dịp hè đã làm tăng nguy cơ lây truyền các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, đặc biệt là virus cúm và SARS-CoV-2.

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Người trẻ, khỏe cũng mắc bệnh - Ảnh BVCC

Phần lớn người mắc cúm mùa hoặc Covid-19 chỉ có triệu chứng nhẹ và có thể hồi phục sau khoảng 5-7 ngày nếu được nghỉ ngơi, chăm sóc và theo dõi phù hợp.

Tuy nhiên, các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người từ 65 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạn tính (tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi, suy thận...), người suy giảm miễn dịch hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch có nguy cơ diễn biến nặng với các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, đợt cấp của bệnh lý nền, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đặc biệt, thực tế điều trị cũng cho thấy không ít người trẻ, dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn có thể xuất hiện các triệu chứng nặng nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan tự điều trị tại nhà khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao kéo dài, ho nhiều, khó thở, đau tức ngực hoặc tình trạng bệnh không cải thiện sau vài ngày.

Đặc biệt, người thuộc nhóm nguy cơ cao cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, đánh giá mức độ bệnh, chỉ định điều trị và sử dụng thuốc kháng virus khi cần thiết, qua đó giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.

Người mắc cúm mùa hoặc Covid-19 cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần hoặc khi phải đến cơ sở y tế, đồng thời giữ vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp.

Để chủ động phòng bệnh, người dân nên đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi tập trung đông người hoặc không gian kín; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ; duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể dục và ngủ đủ giấc để nâng cao sức đề kháng.

Đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch, việc tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm theo khuyến cáo của Bộ Y tế là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong.

Dấu hiệu cần đến bệnh viện ngay:

Sốt cao kéo dài.

Ho nhiều, khó thở.

Đau tức ngực.

Mệt mỏi tăng dần hoặc triệu chứng không cải thiện sau vài ngày.

Người thuộc nhóm nguy cơ cao có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh hô hấp.

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#Gia tăng bệnh hô hấp mùa hè do thời tiết thất thường #Tác động của điều hòa và không khí kín đến lây nhiễm #Nguy cơ biến chứng nặng ở nhóm nguy cơ cao #Chủ động phòng bệnh cúm và Covid-19 mùa hè #Khuyến cáo chăm sóc #điều trị và phòng tránh bệnh hô hấp

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