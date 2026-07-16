Điều trị u gan bằng đốt sóng cao tần: Ít xâm lấn, phục hồi nhanh

Ung thư biểu mô tế bào gan là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến tại Việt Nam, đồng thời có tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có nhiều cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị ít xâm lấn, giúp kiểm soát khối u hiệu quả, bảo tồn chức năng gan và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trong số các kỹ thuật điều trị hiện nay, đốt nhiệt sóng cao tần (Radiofrequency Ablation - RFA) được đánh giá là một trong những phương pháp hiện đại, sử dụng năng lượng sóng cao tần tạo nhiệt để phá hủy tế bào u ngay tại vị trí tổn thương. Phương pháp này giúp tiêu diệt khối u khu trú, hạn chế ảnh hưởng đến nhu mô gan lành, đồng thời rút ngắn thời gian nằm viện và thời gian hồi phục so với nhiều phương pháp điều trị khác.

Tại Khoa Điều trị Gan Mật Tụy (A3B), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kỹ thuật RFA đã được triển khai điều trị cho nhiều người bệnh u gan giai đoạn sớm.

Như trường hợp bệnh nhân L.V. (sinh năm 1954) tình cờ phát hiện tổn thương gan trong một lần kiểm tra sức khỏe.

Sau khi được thăm khám lâm sàng, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân được xác định mắc ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn sớm. Hội chẩn chuyên khoa đánh giá khối u còn khu trú, kích thước phù hợp để can thiệp và chức năng gan vẫn được bảo tồn, do đó chỉ định điều trị bằng đốt nhiệt sóng cao tần được đưa ra.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, khối u được xử trí thành công.

Theo các bác sĩ, mặc dù là phương pháp ít xâm lấn, người bệnh sau RFA vẫn cần được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện sớm những biến chứng có thể xảy ra như đau, chảy máu, sốt, nhiễm khuẩn hoặc rối loạn chức năng gan để xử trí kịp thời.

Hiệu quả của điều trị RFA không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật thực hiện mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ quá trình chăm sóc sau can thiệp.

Trong những giờ đầu sau thủ thuật, người bệnh cần được theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng đau, vị trí chọc kim cũng như các biểu hiện bất thường để phát hiện sớm biến chứng. Đồng thời, chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, chăm sóc vết chọc kim đúng cách và hỗ trợ tâm lý cũng là những yếu tố quan trọng giúp quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.

Các chuyên gia khuyến cáo, sau điều trị bằng RFA, người bệnh cần tái khám đúng lịch để được đánh giá hiệu quả điều trị, theo dõi khả năng tái phát hoặc xuất hiện tổn thương mới. Việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh gan, hạn chế rượu bia và tuân thủ điều trị các bệnh lý nền nếu có cũng góp phần bảo vệ chức năng gan lâu dài.

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