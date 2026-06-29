Phẫu thuật thành công cho thai phụ mang thai kép hiếm gặp tại Nghệ An

Ngày 29/6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho thai phụ 28 tuổi mắc thai trong tử cung đồng thời thai ngoài tử cung ổ bụng (Heterotopic Pregnancy) - bệnh lý sản khoa rất hiếm, chỉ gặp khoảng 1/30.000 thai kỳ tự nhiên.

Được biết, nữ bệnh nhân mang thai tự nhiên khoảng 6 tuần, nhập viện vì đau dữ dội vùng hạ sườn phải kéo dài. Kết quả siêu âm ghi nhận thai trong buồng tử cung vẫn phát triển, nhưng ổ bụng có nhiều dịch bất thường, nghi xuất huyết.

Thai phụ mang "thai kép" cực hiếm, chỉ gặp khoảng 1/30.000 thai kỳ tự nhiên.

Ngay sau đó, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi. Trong quá trình mổ, ekip phát hiện khoảng 300 ml máu trong ổ bụng, đồng thời xác định ổ thai ngoài tử cung bám tại mạc treo đại tràng lên đang chảy máu liên tục.

Theo các bác sĩ, đây là vị trí thai ngoài tử cung rất hiếm gặp, có nguy cơ gây xuất huyết nội ồ ạt và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

Ca phẫu thuật đã đạt ba mục tiêu quan trọng, gồm: Loại bỏ hoàn toàn tổ chức thai ngoài tử cung, cầm máu và bảo tồn tối đa các cấu trúc giải phẫu, đồng thời giữ an toàn cho thai đang phát triển trong buồng tử cung.

Sau phẫu thuật, sức khỏe thai phụ đã dần ổn định, thai trong tử cung tiếp tục phát triển tốt và đang được theo dõi chặt chẽ.