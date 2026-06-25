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Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp, suy đa tạng ở Nghệ An

Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy, rối loạn nhịp tim nguy hiểm và vô niệu hoàn toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 25/6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cứu sống thành công nữ bệnh nhân 28 tuổi mắc viêm cơ tim tối cấp, sốc tim nặng và suy đa tạng - một trong những bệnh cảnh có nguy cơ tử vong rất cao.

Theo đó, bệnh nhân N.T.H. (28 tuổi, trú tại Đức Thọ, Hà Tĩnh) được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng đặc biệt nguy kịch do viêm cơ tim cấp tối cấp.

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Bác sĩ đang tiến hành chăm sóc cho bệnh nhân.

Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, phải thở máy, huyết áp chỉ còn 70/30 mmHg dù đã sử dụng đồng thời 3 loại thuốc vận mạch liều cao, rối loạn nhịp tim nguy hiểm và vô niệu hoàn toàn.

Ngay lập tức, ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực đã khẩn trương hội chẩn liên chuyên khoa và triển khai chiến lược hồi sức toàn diện. Trong đó, kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) được chỉ định như giải pháp then chốt nhằm thay thế tạm thời chức năng tim và phổi, duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục.

Bên cạnh đó, các bác sĩ đã áp dụng nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại khác như thở máy nâng cao, lọc máu liên tục và theo dõi huyết động chuyên sâu. Sự phối hợp đồng bộ các phương pháp điều trị đã giúp bảo vệ chức năng các cơ quan, kiểm soát tình trạng suy đa tạng và tạo cơ hội phục hồi cho người bệnh.

Sau hơn 20 ngày điều trị tích cực, chức năng tim của bệnh nhân dần cải thiện, huyết áp ổn định, các cơ quan bị tổn thương từng bước hồi phục và đã được xuất viện.

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#Bệnh nhân #suy đa tạng #cấp cứu #viêm cơ tim #cứu sống #Nghệ An

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