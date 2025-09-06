Hà Nội

Xã hội

Phát hiện vết nứt dài hơn 60m gần Quốc lộ 7 ở Nghệ An

Nhiều hộ dân gần Quốc lộ 7 rất lo lắng khi phát hiện vết nứt dài hơn 60m, sâu khoảng 1m trên núi thuộc bản Lở, xã Tương Dương (Nghệ An).

Thanh Hà

Sáng 6/9, người dân xã Tương Dương (Nghệ An) vừa phát hiện vết nứt trên núi thuộc bản Lở gần nhà nhiều hộ dân. Vết nứt này đối diện Cầu treo Khe Ngậu, cách quốc lộ 7 khoảng 50m. Hiện vết nứt đã dài hơn 60m, sâu khoảng 1m.

Người dân lo sợ trời mưa lũ nguy cơ vết nứt trên núi thêm lớn và sẽ trôi đất, đá xuống các hộ dân và quốc lộ 7.

vet-nut.png
Hiện vết nứt dài hơn 60m, sâu khoảng 1m.

Trong khi sáng 6/9, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão trong 24h tới.

Hiện, lãnh đạo UBND xã Tương Dương đang kiểm tra, đánh giá và có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, quốc lộ 7.

#vết nứt #Quốc lộ 7 #Nghệ An #phát hiện #mưa lũ

Xã hội

Phát hiện vết nứt dài 100m trên sườn núi ở Nghệ An

Người dân phát hiện vết nứt lớn trên sườn núi dài 100m, sâu khoảng 60cm xuất hiện tại bản Long Quang, xã Tiền Phong (Nghệ An) sau đợt mưa lớn vừa qua.

Chiều 31/8, thông tin từ bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Nghệ An) cho biết, sau khi người dân phát hiện một vết nứt dài và sâu trên sườn núi thuộc bản Long Quang, chính quyền xã ngay lập tức cử lực lượng canh gác, đồng thời lên phương án di dời dân nếu có nguy cơ sạt lở cao.

Cụ thể, qua thông tin của người dân và kiểm tra thực địa cho thấy, vết nứt có chiều dài hơn 100m, độ sâu khoảng 60cm, nằm trên sườn đồi có địa hình dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Dưới chân đồi hiện có hai hộ dân và một xưởng mộc với 28 người sinh sống, làm việc.

Xem chi tiết

Photo

Tận mục hiện tượng lạ ở Phú Yên: Bùn phun trào, nhiều vết nứt rộng

Người dân nghe nhiều tiếng nổ, sau đó mặt đất xuất hiện vết nứt kéo dài rồi bùn nhão trào lên mặt đất ở Phú Yên.

Tan muc hien tuong la o Phu Yen: Bun phun trao, nhieu vet nut rong
Chiều 8/4, ông Huỳnh Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn Nam, cho biết UBND xã đã báo cáo ban đầu UBND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên về hiện tượng bùn phun trào từ lòng đất ở thôn Tân Vinh. 
Xem chi tiết

Cận cảnh nhà xuất hiện hàng loạt vết nứt sau sự cố đào ngầm metro

Người dân ngõ 7 phố Giang Văn Minh (phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, sau sự cố đào ngầm metro vào chiều 20/2, nhiều căn nhà xuất hiện hàng loạt vết nứt.

Can canh nha xuat hien hang loat vet nut sau su co dao ngam metro
Tối 27/2, nhiều hộ dân sống tại ngõ 7 Giang Văn Minh nhận được thông báo di dời khẩn cấp do xuất hiện vết nứt bất thường trên mặt đất và tường của nhiều ngôi nhà. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, trong quá trình thi công dự án sử dụng hệ thống quan trắc địa kỹ thuật hiện đại để theo dõi sự dịch chuyển, sụt lún của mặt đất.
Can canh nha xuat hien hang loat vet nut sau su co dao ngam metro-Hinh-2
Ngày 27/2, số liệu cho thấy một số điểm có độ lún vượt ngưỡng cảnh báo, do đó, theo nguyên tắc an toàn cao nhất, dự án đã quyết định di dời bổ sung 11 hộ dân tại ngõ 7 phố Giang Văn Minh. Trước đó, 4 hộ đã được di dời tạm cư theo kế hoạch ban đầu của dự án.  
Xem chi tiết

