Phát hiện tượng mặt Tartessos mở cửa bí ẩn nền văn minh

Kho tri thức

Phát hiện tượng mặt Tartessos mở cửa bí ẩn nền văn minh

Những bức tượng khuôn mặt có từ nền văn minh Tartessos lần đầu tiên được tìm thấy ở Tây Ban Nha. Các chuyên gia cho rằng, đây là một khám phá phi thường.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại Turunuelo, phía tây nam Bán đảo Iberia, các chuyên gia đến từ Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cao Tây Ban Nha (CSIC) bất ngờ tìm thấy nhiều cổ vật kỳ lạ. Ảnh: @Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cao Tây Ban Nha.
Đó là năm bức tượng phù điêu khuôn mặt người thuộc về nền văn minh Tartessos. Ảnh: @Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cao Tây Ban Nha.
Nền văn minh Tartessos này được ước tính tồn tại khoảng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cao Tây Ban Nha.
Tartessos cũng được coi là một trong những nền văn minh phương Tây đầu tiên. Ảnh: @Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cao Tây Ban Nha.
Các nhà khảo cổ học cho rằng, hai trong số những khuôn mặt này thuộc về một chiến binh và hai khuôn mặt thuộc về những người phụ nữ, danh tính của khuôn mặt còn lại thì chưa thể xác định. Ảnh: @Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cao Tây Ban Nha.
Bên cạnh đó, các chuyên gia còn khai quật được các tượng mô tả cả động vật, thực vật. Ảnh: @Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cao Tây Ban Nha.
Các quan chức CSIC nhấn mạnh rằng, phát hiện mới này là "điều phi thường", vì các bức tượng khuôn mặt liên quan đến nền văn minh Tartessos đã được khai quật lần đầu tiên. Ảnh: @Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cao Tây Ban Nha.
Khám phá này cũng được coi là khám phá quan trọng nhất cho đến nay về hình tượng con người trong nghệ thuật biểu tượng của nền văn minh Tartessos. Ảnh: @Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cao Tây Ban Nha.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#nền văn minh #Tartessos #khuôn mặt #điêu khắc #con người

