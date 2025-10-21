Hà Nội

Kinh ngạc 5 ổ bánh mì vẹn nguyên suốt hơn 1.000 năm

Được khai quật tại địa điểm khảo cổ Topraktepe, Thổ Nhĩ Kỳ, 5 ổ bánh mì 1.300 tuổi khiến các chuyên gia kinh ngạc khi còn vẹn nguyên.

Các nhà khảo cổ đã có khám phá bất ngờ và thú vị khi tiến hành cuộc khai quật tại địa điểm khảo cổ Topraktepe, nơi từng là thành phố cổ Irenopolis (ngay nay là lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ). Đó là việc họ tìm thấy 5 ổ bánh mì còn vẹn nguyên với niên đại khoảng 1.300 tuổi. Ảnh: Karaman Governorship.
Theo các nhà nghiên cứu, những ổ bánh mì trên có từ thế kỷ 7 hoặc 8. Chúng được bảo quản tự nhiên thông qua quá trình cacbon hóa làm cháy lớp vỏ ngoài và ngăn oxy tiếp xúc với chúng. Nhờ vậy, sau hơn 1.000 năm, những chiếc bánh mì này vẫn còn gần như nguyên vẹn. Ảnh: Karaman Governorship.
Hầu hết các ổ bánh mì có hình Thánh giá Malta - một họa tiết trong nghệ thuật Kitô giáo. Đặc biệt, một chiếc bánh mì có hình Chúa Jesus và một dòng chữ Hy Lạp có nội dung: "Chúng con tạ ơn Chúa Jesus". Ảnh: Karaman Governorship.
Theo đó, việc phát hiện 5 ổ bánh mì được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ hiếm. Chúng không chỉ là món ăn mà còn lưu giữ hình ảnh khá hiếm về Chúa Jesus. Ảnh: ecmettin Erbakan University’s Science and Technology Research and Application Center (BİTAM).
Hình ảnh Chúa Jesus trên chiếc bánh mì khác với hình ảnh thường thể hiện Người là đấng quyền năng và thần thánh. Trên ổ bánh mì, Chúa Jesus được khắc họa với hình ảnh gần gũi với cuộc sống của người dân hơn. Theo đó, hình ảnh này còn được gọi là "Chúa Jesus - Người Gieo Hạt" hoặc "Chúa Jesus của những người nông dân". Ảnh: Karaman Governorship.
Hình ảnh Chúa Jesus trên chiếc bánh mì dường như tượng trưng cho tầm quan trọng của lao động trong khu vực bởi Irenopolis từng là một địa điểm quan trọng cho nông nghiệp. Ảnh: Karaman Valiliği/Facebook.
Người dân sống ở Irenopolis hơn 1.000 năm trước đã làm những ổ bánh mì trên rất cẩn thận. Sau khi nhào bột, họ đã in biểu tượng cây thánh giá và hình ảnh Chúa Jesus lên trên rồi đem nướng. Ảnh: Karaman Valiliği via Facebook.
Các nhà khảo cổ tin rằng, những ổ bánh mì này là bánh thánh, được dùng trong nghi lễ Thánh Thể của Kitô giáo. Theo đó, chúng thể hiện tầm quan trọng của tôn giáo trong đời sống của cư dân ở Irenopolis vào hơn 1.000 năm trước. Ảnh: DeAgostini/Getty Images; Karaman Valiliği via Facebook.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
