Sự thật gây sốc về xưởng sản xuất rượu vang cổ đại

Kho tri thức

Sự thật gây sốc về xưởng sản xuất rượu vang cổ đại

Trong cuộc khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ tìm thấy chiếc vòi có hình dáng giống đầu sư tử tại một xưởng sản xuất rượu vang cổ đại.

Tâm Anh (theo ATI)
Các nhà khảo cổ học thuộc Đại học Kocaeli và Bộ Văn hóa và Du lịch đã có khám phá quan trọng khi tiến hành cuộc khai quật tại thành phố cảng Bathonea cổ xưa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Kocaeli University.
Cụ thể, bên trong một xưởng sản xuất rượu vang và dầu ô liu, nhóm chuyên gia đã tìm thấy một vòi nước được bọc trong đầu một con vật được cho là sư tử đá. Trước đây, vòi nước này có thể từng dẫn rượu vang hoặc sản phẩm phụ từ ô liu chảy vào một bể lên men. Ảnh: Kocaeli University.
Thêm nữa, các nhà khảo cổ còn phát hiện những mảnh vỡ của chiếc bình hai quai, ly uống nước, bệ ép và các hiện vật khác cho thấy cách thức hoạt động của xưởng. Ảnh: Turkish Ministry of Culture and Tourism/Kocaeli University.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ tìm thấy xương động vật bên trong một trong những hồ nước. Phát hiện này cho thấy địa điểm này có thể cũng đã từng được sử dụng cho mục đích nghi lễ. Ảnh: arkeonews.
Rượu và dầu ô liu có thể đã được sử dụng ngay tại xưởng với mục đích là nếm thử sản phẩm hoặc như một phần của nghi lễ. Ảnh: DHA.
Theo kết quả kiểm tra niên đại của các chuyên gia, xưởng sản xuất rượu vang và dầu ô liu có từ giữa thế kỷ 3 đến thế kỷ 8. Ảnh: DHA.
“Xưởng sản xuất rượu vang và dầu ô liu mà chúng tôi phát hiện là di chỉ đầu tiên được phát hiện ở vùng Thracia của Thổ Nhĩ Kỳ”, Tiến sĩ Şengül Aydıngün, giảng viên tại Đại học Kocaeli và là một trong những nhà khảo cổ học chính của dự án, cho biết. Ảnh: jpost.com.
Các chuyên gia cho hay sẽ tiếp tục cuộc khai quật với hy vọng sẽ tìm được thêm nhiều thông tin giá trị về vai trò của Bathonea trong khu vực lân cận và xa hơn nữa về mặt sản xuất nông nghiệp cũng như thương mại. Ảnh: Kocaeli University.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#xưởng rượu vang #thành phố cảng Bathone #Thổ Nhĩ Kỳ

